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Куда едем на майские? “Шашлычный” гид для самарских трудоголиков Пишем, рисуем и фотографируем: как самарцам принять участие в российских и международных конкурсах Зрители VR-кинотеатра в ТЦ "Мега" могут повлиять на концовку фильма Елена Ваенга перенесет концерты в Самаре и Сызрани Киномания теперь проходит дважды в неделю

Досуг Отдых

Куда едем на майские? “Шашлычный” гид для самарских трудоголиков

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выходные уже не за горами, и их, как водится, отмечают на лоне природы за поеданием шашлыков. Предлагаем список мест, где можно расслабиться с семьей и друзьями. Вот вам идеи на все вкусы и кошельки!

Фото: Архив «ВН»

И какой же русский не любит майские праздники? Их ли не любить, когда в этом словосочетании кружится что-то восторженно-чудное, как будто неведомая сила подхватывает тебя, сама усаж вает за руль, и сам летишь, и все летит вокруг: версты, такие же уставшие работяги, лесопосадки с темными строями берез и сосен, откуда тянет дымком… Летит вся автомагистраль в невесть куда пропадающую даль, где тебя уже ждут мангал, разгорающиеся угли и манящий запах отдыха. Эх, майские - птица-отрада рабочего люда! Кто вас только выдумал?

Начнем, пожалуй, с варианта для зажиточных господ. Загородная усадьба “Русская охота” близ Самары славится особым гостеприимством. Здесь, в окружении реликтовых сосен, рядом с озером вы можете потешить свою барскую душеньку рыбалкой, пешей или конной прогулкой, отведать шашлык из настоящей дичи, попариться в русской баньке и заняться еще многим другим. В предстоящие выходные можно провести по тарифу “Майские праздники”. Цены: от 4,5 тыс. до 25 тыс. рублей за сутки, в зависимости от удобства горницы и количества снеди.

Также представителям “дворянского сословия” рекомендуем парк-отель “Верхний бор” на берегу одного из Мастрюковских озер. Сосновый лес, завораживающие пейзажи Жигулевских гор, срубовые дома классов “Люкс”, “VIP”, особняки “Шведский”, “Апартаменты” и “Бунгало”, активный отдых, круглосуточная баня - все это на территории “Верхнего бора”. Цены от 2,5 тыс. до 12 тыс. рублей за двое суток. Кроме того, в майские праздники можно забронировать места со скидками: двое суток - 10%, трое - 15%, четверо - 20%.

Более бюджетный вариант для “купцов и мещан” - турбаза “Надежда” в Красноярском районе в сосновом бору. На ваш выбор: горница “Стандарт” - однокомнатная или двухкомнатная со всеми удобствами вместимостью два-четыре человека, лесные домики на четыре человека (с возможностью предоставления двух дополнительных мест), состоящие из двух “горниц”, деревянный дом с четырьмя спальными комнатами и просторной кухней-гостиной. Цена от 1500 рублей за сутки. Помимо этого, 10 мая здесь пройдет ежегодный “Фестиваль шашлыка”, включающий в себя развлекательный поединок “На шампурах”, кулинарную разминку “Сам себе шеф”, игру “Овощная стратегия”, и конечно же, дегустацию приготовленного и еще множество других забав. Стоимость - 1500 рублей за человека.

Доступный ценник носит и база отдыха “Радуга”, расположенная недалеко от поселка Прибрежный. С территории турбазы открывается живописный вид на Волгу и Жигулевские горы. Для проживания можно выбрать горницу или домик, после чего устроить променад по лесу, посетить спортивный зал, бассейн, теннисный корт, зоопарк с собаками и оленями, попариться в сауне. На майские праздники здесь предусмотрена развлекательная программа “Весенний призыв, или дачные уклонисты”, в нее входят дискотеки, песни у костра под гитару, мастер-классы для детей и взрослых, научное шоу, футбольный турнир и многое другое. Цены - от 800 рублей в день. Если забронировать первые майские, то получите 15% скидку на вторые.

Прочий люд, желающий провести майские весело и недорого, может арендовать беседку в Загородном парке или спуститься к Волге, взять в аренду мангал и расположиться под деревом у реки. Ну и конечно, если у вас, ваших родственников или друзей есть дача, то поездка туда станет самым традиционным майским времяпрепровождением! На даче можно не только отдохнуть, но и заняться посадками, ведь Первомай - это День Труда. Но помните, что по-настоящему насыщенный отдых зависит не от бюджета мероприятия, а от душевной компании!

Теги: Первомай отдых досуг Самарская область праздники
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