"Киномания" в "Мягком кинотеатре" теперь дважды в неделю

Все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей.
Выбирайте, что будете смотреть на smr.comfortkino.ru и приходите:
Красноармейская 131, ТК "Гудок"
Все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей.
Выбирайте, что будете смотреть на smr.comfortkino.ru и приходите:
Красноармейская 131, ТК "Гудок"
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.