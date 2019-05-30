"Киномания" в "Мягком кинотеатре" теперь дважды в неделю

Все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей.

Выбирайте, что будете смотреть на smr.comfortkino.ru и приходите: Красноармейская 131, ТК "Гудок" https://vk.com/comfortkino_samara