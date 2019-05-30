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Досуг Отдых

"Киномания" в "Мягком кинотеатре" теперь дважды в неделю

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей.

Выбирайте, что будете смотреть на smr.comfortkino.ru и приходите:

Красноармейская 131, ТК "Гудок"

https://vk.com/comfortkino_samara

Теги: ТРК Гудок кино фильм отдых досуг Самара
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