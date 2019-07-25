В парке развлечений Мегалэнд этим летом работает "Безлимит"

Весь день любые площадки Мегалэнда можно посещать по единой цене.

Девиз акции — "Развлечения без ограничений для всей семьи!" Все лето посетители парка могут оплачивать билет один раз, а веселиться весь день. Специальное предложение действует на всех аттракционах в любой день недели. Цена билета в будни составляет 399 рублей, в выходные — 599 рублей за человека. В парке уверены, такой формат понравится как новичкам, так и постоянным посетителям. Первые смогут испытать все интересные им площадки, не переживая за время, а последние — вдоволь поиграть и отдохнуть на любимых аттракционах.

Подробности об акции у сотрудников парка или на smr.megalandpark.ru⠀

Красноармейская 131, ТК ГудОк, 3 этаж 951-11-11