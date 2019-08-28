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Досуг Отдых

Праздновать начало учебного года в "Мегаленде" выгодно

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском парке развлечений продолжается акция "Безлимит". До конца сентября гости могут развлекаться весь день по единой цене.

Этой осенью в "Мегалэнде" каждый день можно играть и веселиться до упаду и забыть о времени и дополнительных тратах. Каждый аттракцион подарит массу впечатлений, а азартная игра на автомате зарядит адреналином. Для этого надо всего лишь приобрести один билет. В будни такой билет стоит 349 рублей, в выходные — 499.

Такой формат понравится как новичкам, так и постоянным посетителям. А родители могут провести здесь вместе с детьми все выходные для подзарядки впечатлениями перед началом учебного года.

Подробности об акции — у сотрудников парка или на smr.megalandpark.ru.

"Мегаленд":
ТК ГудОк, ул. Красноармейская, 131, 3 этаж

951-11-11
https://vk.com/megakids_samara

Теги: Мегалэнд парк развлечений акция досуг отдых дети ТРК Гудок Самара
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