Ложь во спасение: какие мифы окружают аутизм

Диагноз "аутизм" для многих родителей звучит как приговор. Система информирования об этом заболевании в нашей стране до сих пор не отлажена, а итогом такого незнания становятся страшилки о том, что аутисты совершенно не умеют чувствовать и не в состоянии говорить. Другая крайность — оправдания из благих намерений: чтобы аутистов не считали инвалидами, общество культивирует превратные представления об их гениальности, а самим аутистам в результате оказывают меньше помощи, чем им требуется. Вместе с доктором медицинских наук, ведущим детским неврологом детского отделения неврологии и рефлексотерапии "Реацентр" Татьяной Гавриловой мы разобрались, какие мифы окружают это заболевание и реально ли ребенку с аутизмом вести привычную жизнь.

— В СМИ часто можно встретить тезис: аутизм — это не болезнь. Верно ли это?

— Аутизм бывает разный. Есть особенные дети, аутизм у которых не совсем правильно называть диагнозом: это не болезнь, а скорее особенность развития. У таких ребят отлично развиты интеллект и зрительная память, но нарушена способность вступать в контакт с людьми, а их эмоциональный фон обеднен. Их нервная система особенно чувствительна к внешним раздражителям, часто испытывает большие нагрузки, во время которых у аутистов срабатывает защитная функция. Именно она помогает им избежать нервного срыва, но приводит к некоторой закрытости.

Среди таких особенных детей могут встречаться даже гении, но у них нет особой потребности в общении с другими людьми. Это не значит, что они напрочь лишены эмпатии, как, опять же, принято считать. Зачастую даже при тяжелой форме заболевания они могут формировать привязанности, сочувствовать другим, но делают это по-своему.

И все же таких детей сегодня — единицы. Остальные ребята, страдающие аутизмом, действительно больны. Как и в первом случае, им присущи внешние проявления аутизма: они не смотрят в глаза, находятся в отрешенном состоянии, не вступают в речевой контакт, склонны к созерцанию, зачастую у них существуют свои ритуалы, стереотипные действия или игры. На этом сходства заканчиваются. У многих ребят с тяжелой формой аутизма в добавок не развиваются речь и интеллект, они не могут даже объяснить, чего они боятся и чего хотят в конкретный момент — поесть или погулять.

— Какие еще стереотипы и заблуждения тиражируются в обществе? Какой миф об аутизме считается самым распространенным?

— Часто говорят, что все дети с аутизмом — возможные гении, будущие великие музыканты и математики. К сожалению, это лишь попытка реабилитировать статус аутистов. Их суперспособности — явление крайне редкое, это скорее исключение, чем правило. Большинство детей страдает грубыми задержками развития, которые нуждаются в лечении и помощи коррекционных педагогов. Даже попасть в коррекционную школу для них уже достижение.

Не менее часто говорят, что к аутизму приводят прививки. Официальных доказательств этой теории в настоящее время нет, но этот миф не лишен основания. Многие родители утверждают, что именно поле очередной вакцинации ребенок "ушел в себя", у него пропала речь и появились другие признаки аутизма.

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— Грубо говоря, получается, что большая часть проблем любого аутиста в первую очередь упирается в коммуникацию. Можно ли хоть как-то минимизировать трудности в общении с таким человеком, помочь ему в социализации?

— Для того, чтобы научить ребенка с аутизмом общаться, ему нужно в первую очередь развить речь. У многих аутистов с задержкой развития по различным причинам не работают зоны мозга, которые отвечают за развитие речи. В таких случаях проводят микротоковую рефлексотерапию, улучшающую работу зон мозга, отвечающих за понимание речи, словарный запас, желание вступать в речевой контакт и понимание обращенной речи. Вместе с тем необходимы занятия с логопедами и дефектологами.

Но куда более трудные задачи связаны не с непосредственным лечением, а со средой, в которой находится аутист. По возможности такой ребенок должен жить обычной жизнью и на равных проводить время со здоровыми детьми, так как дети копируют поведение друг друга.

— Какие трудности могут возникнуть при таком общении? Какие "привычки" аутистов ни в коем случае нельзя пресекать?

— Важно не загнать ребенка в угол: потребности таких ребят могут отличаться от интересов их сверстников, и очень важно это учитывать. Чтобы создать идеальные для аутиста условия, нужно найти такой вид деятельности — кружок или секцию, — где он сможет контактировать с другими детьми, но при этом ему не придется насильно отказываться от своей любви к созерцанию или, более того, появится дополнительная возможность применить свою хорошую зрительную память.