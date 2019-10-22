Готовимся к Хеллоуину в мягком кинотеатре

В канун самого страшного праздника в прокат выходит фильм "Zомбилэнд: Контрольный выстрел".

Эта картина стала продолжением фильма 2009 года "Добро пожаловать в Zомбилэнд", рассказывающем о зомби-апокалипсисе.

В новом фильме от режиссера "Венома" Рубена Фляйшера и продюсеров "Дэдпула" Ретта Риза и Пола Верника беспощадная и бесстрашная четвёрка охотников на зомби продолжает своё путешествие вглубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьёзный разлад.

Актер Джесси Айзенберг рассказал, что сиквел собирались снимать сразу же после премьеры первого фильма, но ввиду занятости сценаристов работу над проектом постоянно откладывали. В частности, авторов картины отвлекала работа над двумя фильмами о Дэдпуле. В Голливуде премьера фильма состоялась 4 октября. По словам зрителей, это стоило 10 лет ожидания.

Самарские любители зомби смогут пощекотать нервы уже с 24 октября. Билеты и расписание: smr.comfortkino.ru.