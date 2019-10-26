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Встречай каникулы в Мэгаленде Готовимся к Хеллоуину в мягком кинотеатре В парке развлечений "Мегалэнд" этой осенью работает "Безлимит" Мягкий кинотеатр в ТРК "Гудок" создает приятное настроение Праздновать начало учебного года в "Мегаленде" выгодно

Досуг Отдых

Встречай каникулы в Мэгаленде

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В честь осенних каникул парк развлечений продляет акцию "Безлимит".

Стоимость акционного билета в будни составит 399 рублей, а в выходные дни — 649 рублей. Время посещения игровых площадок зависит только от желания малыша. В акции участвуют: Батут "Надувная горка", Батут-кенгуру, Батутный парк (арена), Лабиринт, Детский Сад, Экстрим-парк, Автодром, Тюбинг. А вот билет на игровые автоматы нужно будет оплатить отдельно. На всех аттракционах действуют ограничения по росту и возрасту — о возможности посетить ребенком ту или иную локацию лучше узнать заранее у сотрудников парка.

Другие подробности акции также можно уточнить у сотрудников и на сайте smr.megalandpark.ru. Парк работает ежедневно с 10.00 до 22.00.

Безлимит в Мегалэнде: дети довольны, родители спокойны.

Красноармейская 131, ТК ГудОк
https://vk.com/megakids_samara

Теги: Мегалэнд парк развлечений отдых досуг дети ТРК Гудок Самара
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