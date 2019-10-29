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Досуг Отдых

В Мягком кинотеатре можно увидеть фильм "Верность"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Это лента о молодой женщине, которая подозревает мужа в измене и решает отплатить ему тем же.

Лена — талантливый акушер-гинеколог, её муж Сережа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

Возрастное ограничение 18+.

Посмотреть фильм в Мягком кинотеатре можно с 31 октября.

Билеты и расписание: smr.comfortkino.ru

Теги: кино кинопоказ кинотеатр досуг ТРК Гудок Самара
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