В Мягком кинотеатре можно увидеть фильм "Верность"

Это лента о молодой женщине, которая подозревает мужа в измене и решает отплатить ему тем же.

Лена — талантливый акушер-гинеколог, её муж Сережа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

Возрастное ограничение 18+.

Посмотреть фильм в Мягком кинотеатре можно с 31 октября.

Билеты и расписание: smr.comfortkino.ru