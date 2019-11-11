В Мегалэнде снова проходит акция

Дети довольны, родители спокойны, когда можно играть на любых площадках сколько душа захочет.

Платишь 399 руб. в будни, 649 руб. в выходные — и твой ребёнок играет, пока не устанет.

В акции участвуют: батут "Надувная горка", "Батут-кенгуру", "Батутный парк (арена), "Лабиринт", "Детский сад", "Экстрим-парк", "Автодром", "Тюбинг".

Акция не распространяется на игровые автоматы, кроме того, действуют ограничения по росту и возрасту. Подробности у сотрудников и на сайте smr.megalandpark.ru.

Красноармейская 131, ТК ГудОк

ПН-ВС 10:00 до 22:00

https://vk.com/megakids_samara