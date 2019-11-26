Мягкий кинотеатр покажет российское кино нового уровня

28 ноября самарцы одними из первых смогут увидеть фильм "Тварь" — русский мистический триллер.

В последнее время жанр триллера и хоррора в России набирает обороты. "Мы искали проект, который был бы с одной стороны в этом жанре, а с другой — чем-то большим, чем просто хоррор, — рассказывает вице-президент кинокомпании Star Media Никита Трынкин. — Наше внимание привлек фильм "Тварь", который в плане сценария оказался достаточно глубоким, в плане каста весьма серьезным, а в плане масштаба проекта вполне амбициозным". Сюжет нового фильма про трагедию семейной пары. Муж Игорь готов на всё ради счастья Полины и, чтобы восполнить утрату сына, супруги решаются на усыновление. Но вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает не просто "трудный" ребенок…

В главных ролях — Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Евгений Цыганов. Для режиссера Ольги Городецкой это дебютная картина, снятая по ее же сценарию, написанному в соавторстве с Марией Кабановой, которая работала над сериалом "Менталист", по оригинальному сюжету писательницы Анны Старобинец.

Фильм "Тварь" не просто очередная мистическая страшилка. Картина оставляет долгое послевкусие. "Мне кажется, фильм о том, что нельзя построить счастье на обмане — на обмане самого себя, на обмане близких, на обмане каких-то обстоятельств, — рассказал Владимир Вдовиченков о своем герое. — О том, что нужно уметь принять жизнь такой, какая она есть: с ее горестями, с ее счастьем, с ее проблемами. И тогда не то чтобы станет легче жить, но ты будешь жить".

Роль мальчика, которого усыновили супруги, сыграл шестилетний Севастьян Бугаев. Это самый сложный образ в картине. С одной стороны, Тварь — это доминирующее зло, его должны бояться, но при этом в основе поведения существа — дикое одиночество.

"Как мне кажется, с точки зрения российского фильма, получилась работа очень хорошего уровня. Не плоский хоррор, а картина с весьма интересными психологическими линиями, — отметил Никита Трынкин. — Речь идет о манипуляциях, об энергетическом вампиризме, о таких вещах, которые люди психологически используют и паразитируют друг на друге. И то, что в фильме это имеет именно такую форму, это, безусловно, метафора. Но в то же время идея и в том, что надо сохранять некое сопереживание, милосердие".

Настроение картине создает и музыка. Например, кавер-версия песни Виктора Цоя "Следи за собой". "Она была придумана ближе к финалу работы над фильмом, — рассказал продюсер Никита Трынкин. — Нам показалось, что нужно найти композицию, которая достаточно хорошо и довольно давно известна всей аудитории: и молодежи, и людям 30-40 лет. А музыка группы "Кино" до сих пор не теряет актуальности. И тогда мы сделали этот кавер".

Фильм "Тварь" выйдет в прокат более чем в 30 странах, включая Западную Европу, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. А компания Columbia Pictures купила права на ремейк картины в Южной Корее.

Возрастное ограничение 16+.

Одними из первых вы сможете посмотреть фильм в Мягком кинотеатре.

Билеты и расписание: smr.comfortkino.ru