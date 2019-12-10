Предпраздничная суета пройдет незаметно с акцией "Безлимит" от Мегалэнда

Как успеть подготовиться к Новому году, чтоб подарки купить и наряды выбрать, и своих домашних не утомить бесконечным шопингом? Занять детей на неограниченное время поможет парк развлечений Мегалэнд. Тем более что до самого Нового года здесь проходит акция "Безлимит".

По билету ценой в 399 рублей в будни или 649 рублей в выходные ребенок сможет играть столько, сколько захочет на любых площадках. Пока мама занята покупками, малыш сможет спрятаться в лабиринте, погонять на автодроме, поиграть в детском саду и попрыгать на батутах. Акция не распространяется только на игровые автоматы. Действуют ограничения по росту и возрасту.

Подробности — у сотрудников и на сайте smr.megalandpark.ru.

Мегалэнд ждет в гости ежедневно с 10:00 до 22:00 в ТК ГудОк по адресу: Красноармейская, 131.