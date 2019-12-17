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Зал ScreenX появится в Мягком кинотеатре в январе 2020 года

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Киноманы Самары одни из первых в России смогут испытать новую технологию кинопоказа. ScreenX — первая в мире технология мультипроекции: пять проекторов и два дополнительных боковых экрана создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов.

Боковые экраны активируются в самые яркие моменты фильма, усиливая эффект от экшн-сцен: масштабные битвы, погони, перестрелки. Новый формат задействует периферийное зрение, создает абсолютно новые ощущения от просмотра и позволяет рассмотреть все то, что осталось за кадром.

Залы ScreenX успешно работают в США, Европе, Китае и Южной Корее. В 2019 году в ScreenX вышли такие картины как "Капитан Марвел", "Черная Пантера", "Человек-муравей и Оса", "Аквамен", "Шазам!", "Алита: Боевой ангел", и другие. В России на данный момент запущено всего 2 таких зала в Москве и Самаре.

Красноармейская 131, ТРК "Гудок" 3 этаж
vk.com/comfortkino_samara
Телефон: 951-11-11

Теги: ScreenX кинотеатр кино технологии развлечения досуг ТРК Гудок Самара
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