Самарские киноманы первыми в России испытали эффект ScreenХ

Новая технология кинопоказа появилась в Мягком кинотеатре "Гудок" еще перед Новым годом.

Мягкий кинотеатр "Гудок" запустил сеансы приключенческой комедии "Джуманджи: Новый уровень" в уникальном формате ScreenХ. Это первая в мире технология мультипроекции. Пять проекторов и два дополнительных боковых экрана создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов. Боковые экраны активируются в самые яркие моменты фильма, усиливая эффект от экшн-сцен, и благодаря подключению периферийного зрения во время просмотра у человека появляются уникальные ощущения личного присутствия в фильме. Сюжет буквально разворачивается вокруг зрителя.

Инновация наиболее широко представлена в кинотеатрах Азии и только начинает появляться в кинотеатрах Европы. В России наш город стал первым, в котором появилась эта технология.

В ближайшее время в Гудке в формате ScreenX выйдут ещё две взрывные премьеры:

23 января — "Плохие парни навсегда". Уилл Смит, Мартин Лоуренс, головокружительные погони, зрелищные трюки в максимальном фокусе к деталям.

6 февраля –"Хищные птицы". Безбашенная подружка Джокера Харли Квинн и её неотразимые соратницы зададут жару готэмским гангстерам, а мы увидим их похождения во всей красе панорамного экрана.

Купить билеты на сеансы в ScreenX можно с приложением Мягкий кинотеатр или на сайте smr.comfortkino.ru.

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