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"Плохие парни навсегда" Гудок покажет в уникальном формате ScreenX Самарские киноманы первыми в России испытали эффект ScreenХ IMAX возвращает на экраны главные релизы прошлого года "Вторжение" в Киномакс Узнать, чем закончится легендарная сага "Звездные войны", можно перед Новым годом

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В Мягком кинотеатре "Гудок" состоялось открытие первого в России кинозала с технологией ScreenX

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приглашенные гости испытали уникальный формат кино на закрытом показе блокбастера "Плохие парни навсегда" за 2 дня до официальной премьеры фильма в российском прокате.

Мероприятие состоялось при поддержке информационного партнера — радиостанции "Европа плюс Самара".

Перед фильмом гостей ждала насыщенная развлекательная программа. За несколько мгновений до погружения в сюжет гости позабавлялись в фотобудке Magic Box вместе с мимами из команды "Мимикрия", зарядились мощной энергетикой от светового шоу, которое устроил театр огня и света CLAY. И все это под остроумные шутки и интерактивы с ведущим радиостанции "Европа Плюс Самара" — Андреем Королевым.

ScreenX — первая в мире технология мультипроекции: пять проекторов и два дополнительных боковых экрана создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов. Боковые экраны активируются в самые яркие моменты фильма, усиливая эффект от экшн-сцен: масштабные битвы, погони, перестрелки. Новый формат задействует периферийное зрение, создает абсолютно новые ощущения от просмотра и позволяет рассмотреть все то, что осталось за кадром.

Купить билеты на сеансы в ScreenX можно с приложением Мягкий кинотеатр или на сайте smr.comfortkino.ru.

Теги: ТРК Гудок ScreenX кинотеатр кино технологии досуг Самара
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