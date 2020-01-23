В Мягком кинотеатре "Гудок" состоялось открытие первого в России кинозала с технологией ScreenX

Приглашенные гости испытали уникальный формат кино на закрытом показе блокбастера "Плохие парни навсегда" за 2 дня до официальной премьеры фильма в российском прокате.

Мероприятие состоялось при поддержке информационного партнера — радиостанции "Европа плюс Самара".

Перед фильмом гостей ждала насыщенная развлекательная программа. За несколько мгновений до погружения в сюжет гости позабавлялись в фотобудке Magic Box вместе с мимами из команды "Мимикрия", зарядились мощной энергетикой от светового шоу, которое устроил театр огня и света CLAY. И все это под остроумные шутки и интерактивы с ведущим радиостанции "Европа Плюс Самара" — Андреем Королевым.

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