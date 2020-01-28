1000 видов домашних и экзотических животных будут представлены на выставке "Уши Лапы Хвост"

7-9 февраля в "Экспо-Волге" пройдет традиционная зоовыставка "Уши Лапы Хвост". Под одной крышей соберутся более 1000 видов домашних и экзотических животных из питомников и приютов, от заводчиков Самары и области.

Ветклиники представят свои услуги, производители кормов и другие представители отрасли расскажут о новинках в уходе и питании животных. Здесь посетителям помогут выбрать друга в семью в соответствии с предпочтениями и бюджетом, расскажут, как правильно заботиться о здоровье любимца, чем кормить, куда отвезти на время отпуска, а также ответят на интересующие вопросы.

Для многих людей питомцы — это друзья и полноценные члены семьи. Они создают благоприятную атмосферу, делают нашу жизнь ярче, интереснее и даже положительно влияют на здоровье.

Любители животных побывают на выставке кошек, собак, грызунов, а также смогут увидеть кроликов, гигантских улиток, пони. Все животные проходят ветеринарный контроль и имеют паспорт.

Выставка "Уши Лапы Хвост" — место, куда можно прийти с ребенком, познакомиться с разными видами животных и узнать много интересного. Это возможность воспитать чувство ответственности и создать территорию любви и гуманного отношения к тем, кого мы приручили.