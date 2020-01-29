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Досуг Отдых

"Маленькие женщины" выходят в прокат

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 января в прокат выходит американский драматический фильм 2019 года - "Маленькие женщины" Греты Гервиг.

Он рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны, как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

Возрастное ограничение 12+.

Одними из первых можно посмотреть фильм в Мягком кинотеатре.

Билеты и расписание: smr.comfortkino.ru

На правах рекламы

Теги: ТРК Гудок кино кинопоказ кинотеатр досуг Самара
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