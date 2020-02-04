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В Мягком кинотеатре "Гудок" можно посмотреть мировой блокбастер в уникальном формате ScreenX

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 февраля в прокат выходит фильм "Хищные птицы: Пострясающая история Харли Квинн".

ScreenX — первая в мире технология мультипроекции: пять проекторов и два дополнительных боковых экрана создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов. Боковые экраны активируются в самые яркие моменты фильма, усиливая эффект от экшн-сцен: масштабные битвы, погони, перестрелки. Новый формат задействует периферийное зрение, создает абсолютно новые ощущения от просмотра и позволяет рассмотреть все то, что осталось за кадром.

В восьмом фильме в рамках расширенной киновселенной DC главные роли исполнили Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстед, Юэн Макргэгор и Эли Вонг. После событий "Отряда самоубийц" Харли Квинн разошлась с Джокером. Тем временем юная Кассандра Кэйн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру Чёрной Маске. Харли объединяется с Чёрной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя для защиты Кассандры.

Возрастное ограничение 18+.

Узнать расписание и купить билеты на сеансы в ScreenX можно с приложением Мягкий кинотеатр или на сайте smr.comfortkino.ru.

На правах рекламы

Теги: ТРК Гудок ScreenX кино кинопоказ кинотеатр досуг Самара
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