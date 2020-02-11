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В Мягком кинотеатре прошел специальный закрытый показ фильма "Хищные птицы" в уникальном формате ScreenX Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки В Мягком кинотеатре "Гудок" можно посмотреть мировой блокбастер в уникальном формате ScreenX "Плохие парни навсегда" Гудок покажет в уникальном формате ScreenX Самарские киноманы первыми в России испытали эффект ScreenХ

Досуг Отдых

В Мягком кинотеатре прошел специальный закрытый показ фильма "Хищные птицы" в уникальном формате ScreenX

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приглашенные гости испытали уникальный формат кино, поучаствовали в развлекательной программе и в фотосессии с главным персонажем премьеры — Харли Квинн.

ScreenX — первая в мире технология мультипроекции: пять проекторов и два дополнительных боковых экрана создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов. Боковые экраны активируются в самые яркие моменты фильма, усиливая эффект от экшн-сцен: масштабные битвы, погони, перестрелки. Новый формат задействует периферийное зрение, создает абсолютно новые ощущения от просмотра и позволяет рассмотреть все то, что осталось за кадром.

Купить билеты на сеансы в ScreenX можно с приложением Мягкий кинотеатр или на сайте smr.comfortkino.ru.

Теги: ТРК Гудок ScreenX кино кинопоказ кинотеатр досуг Самара
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