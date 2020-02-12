В День влюбленных ТРК "Космопорт" ждет всех на праздник романтики

Приглашаем посетить торгово-развлекательный комплекс 14 февраля, в День Святого Валентина! Специально для влюбленных пар здесь будет организована праздничная зона, в центре которой расположится невероятный аттракцион "Чудо-шар. Он представляет собой фото-зону с романтическим настроением, которым обязательно проникнется каждый посетивший ее гость "Космопорта". "Чудо-шар" будет установлен в центральном атриуме торгового центра.

Здесь, в фото-будке, можно будет сделать моментальные фото на магните, который станет отличным дополнением к подарку вашей второй половинке. Еще больше праздничной атмосферы в этот день дорогим посетителям "Космопорта" добавят анимационные персонажи — Ангелы. Герои будут не только развлекать гостей комплекса, но и настроят их на всеобщую волну любви, нежности и внимания друг к другу.

Праздник пройдет под девизом "Любовь в большом городе".

Признайся в любви в самом центре города!