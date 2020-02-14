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"Любовь в большом городе": в ТРК "Космопорт" прошёл праздник романтики

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торгово-развлекательный комплекс "Космопорт" подготовился к самому романтичному празднику — Дню Святого Валентина — и встретил гостей яркой фотозоной.

Фото: Фото предоставлено автором

14 февраля влюбленные пары выбираются на свидания: в кино, в кафе и торговые центры. Одним из таких стал "Космопорт", гости которого смогли проникнуться атмосферой любви, нежности и внимания друг к другу.

Организаторы площадки подготовили уникальную фотозону. Шар с традиционным символом праздника — большим сердцем — расположился в центральном атриуме торгового центра, а анимационные ангелы весь день дарили улыбки посетителям и не оставили никого равнодушным. Желающие смогли не только сфотографироваться с героями, но и получить мгновенные фото на магните в подарок.

Ирина и Михаил женаты уже 10 лет, сегодня, в день влюбленных решили посетить торговый центр и не могли пройти мимо невероятного аттракциона и любвеобильных ангелов. "Очень яркая и классная фотозона, мы получили массу эмоций, и ребёнок в восторге. Нам очень понравилось, спасибо "Космопорту" за настроение!", — с улыбкой поделилась Ирина.

http://cosmoport-s.ru

Фото на сайте

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