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Родео-турнир для сильных мужчин в Космопорте

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приглашаем посетить торгово-развлекательный комплекс 23 февраля, в День защитника Отечества! Специально для самых мужественных, крепких, ловких и сильных духом в этот день в Космопорте будет проходить насыщенная развлекательная программа под брутальным девизом "День сильных мужчин". Здесь каждый желающий сможет продемонстрировать свою силу, почувствовать себя победителем, сразившись за это особое звание!

Главной "фишкой" события станет родео-турнир, где самый ловкий, уверенный и настойчивый укротитель дикого быка получит заслуженный ценный приз. Только в этот день мужчины продемонстрируют свое бесстрашие и меткость в аттракционе виртуальной реальности.

Такое соревнование запомнится каждому участнику супер-праздника, ведь победители, помимо драйва и ярких эмоций, смогут получить ценный приз от администрации торгового центра.

А "добавить огонька" этому дню, несомненно, сможет яркий и харизматичный ведущий Антон Скиба.

Приходите себя показать да на других посмотреть! Удивите свою даму сердца!

http://cosmoport-s.ru

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