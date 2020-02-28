Два новых "Мягких кинотеатра" откроются в середине марта

Два кинотеатра нового уровня комфорта появятся в ТРК "Мегасити" и ТРК "Космопорт". Все залы новых кинотеатров оборудованы фирменными роботизированными креслами-диванами с поддержкой для ног в лучших традициях "Мягкого кинотеатра" в "Гудке".

Конструктивные особенности и размер кресел позволили значительно увеличить пространство между рядами. Комфорта добавит фирменная система лояльности "Кинобонус", выгодная акция "Киномания" и проход в залы без очереди в кассу для интернет-покупок.

Переплачивать за билет не придётся, цена обещает быть не выше, чем у конкурентов.

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