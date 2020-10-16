В Мягких кинотеатрах покажут фильм "Глубже!"

22 октября в прокат выходит фильм "Глубже!". В центре сюжета история о неудачливом театральном режиссере, который остался без работы и решил зарабатывать съёмками в неожиданном жанре.
Молодой режиссёр, мастер психологической глубины и знаток системы Станиславского меняет мир к лучшему в сложных предлагаемых обстоятельствах.
Главного героя сыграл Александр Паль, также в фильме снялись Антон Лапенко, Любовь Аксенова, Сергей Бурунов и Игорь Угольников.
Возрастное ограничение 16+.
Одними из первых вы сможете посмотреть фильм в Мягком кинотеатре.
Расписание сеансов и билеты на comfortkino.ru и в мобильном приложении "Мягкий кинотеатр" appmsk.comfortkino.ru.