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Досуг Отдых

В Мягких кинотеатрах покажут фильм "Глубже!"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 октября в прокат выходит фильм "Глубже!". В центре сюжета история о неудачливом театральном режиссере, который остался без работы и решил зарабатывать съёмками в неожиданном жанре.

Молодой режиссёр, мастер психологической глубины и знаток системы Станиславского меняет мир к лучшему в сложных предлагаемых обстоятельствах.

Главного героя сыграл Александр Паль, также в фильме снялись Антон Лапенко, Любовь Аксенова, Сергей Бурунов и Игорь Угольников.

Возрастное ограничение 16+.

Одними из первых вы сможете посмотреть фильм в Мягком кинотеатре.

Расписание сеансов и билеты на comfortkino.ru и в мобильном приложении "Мягкий кинотеатр" appmsk.comfortkino.ru.

Теги: кино премьера досуг кинотеатр ТРК Гудок ТРК Космопорт Самара
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