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Самара примет участие в акции "Black Friday — Квесты"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 ноября в 7.00 утра в России начнется акция "Black Friday — Квесты". В течение суток можно будет выбрать и забронировать игру со скидкой от 40% на сайте агрегатора "Мир квестов".

Фото: предоставлено компанией "Мир Квестов"

Цель акции помочь всем сторонникам активного образа жизни проникнуть в мир тайн и приключений, испытав свои силы на интеллектуальном ринге.

Самара в третий раз станет городом, где пройдет "Black Friday — Квесты".

В этом году акция вновь станет международной! Помимо крупнейших городов России, в ней примут участие квесты Киева, Одессы и Минска.

В России акция пройдет в 13 городах. Помимо Санкт-Петербурга акция состоится в Москве, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Омске, Саратове, Казани, Краснодаре, Перми, Санкт-Петербурге и Томске. Всего будет представлено более 200 квестов со скидками.

Данная акция будет проходить во время пандемии Covid-19. Мы настоятельно просим каждого из вас носить маски и перчатки и не посещать игры с признаками ОРВИ!

Международная акция "Black Friday — Квесты" будет проходить в рамках всемирной акции "Черная Пятница".

Более подробная информация об акции будет представлена:

— на официальном сайте "Мира квестов"

— в социальной сети Facebook

— в социальной сети ВКонтакте

Теги: Мир Квестов квесты акция игры досуг развлечения Самара
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