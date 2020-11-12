Мальчишек и девчонок ждет "Новогодний бум" в Мегалэнде и Чадограде

Скоро Новый год. Дед Мороз запрягает сказочные сани, Снегурочка наряжается в праздничную шубку, все с нетерпением ждут наступления самого волшебного времени года, чтобы устроить самый веселые новогодние елки. В этом году для мальчишек и девчонок подготовили программу под названием "Новогодний бум".

Кроме встречи с главными героями зимних праздников и увлекательного квеста, ребят ждет расчетная карта с бонусами и посещение одного из аттракционов Мегалэнда, а в Чадограде — 2-часовое или безлимитное посещение мастерских.

Участвовать могут группы от 15 человек — с 17 по 31 декабря. Стоимость — от 650 рублей с человека.

Обязательна предварительная запись:

8-991-396-12- 49 (Мария) vk.com/megakids_samara

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