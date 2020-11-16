19 ноября в прокат выходит фильм "Колдовство: новый ритуал"

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Cтудия Blumhouse представляет продолжение культового триллера "Колдовство". Честолюбивая четверка юных ведьм обретает новые колдовские силы, с которыми оказывается не так просто справиться…

Главные роли исполнили Кэйли Спэни, Мишель Монахэн, Дэвид Духовны, Гидеон Адлон, Лови Симон, Зоуи Луна и Николас Голицын. Возрастное ограничение 16+. Одними из первых вы сможете посмотреть фильм в Мягком кинотеатре. Расписание сеансов и билеты на comfortkino.ru и в мобильном приложении "Мягкий кинотеатр" appmsk.comfortkino.ru.