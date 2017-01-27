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Сравниваем цены на автомобили "B"-класса в самарских дилерских центрах

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В нашу таблицу вошли седаны 2016/2017 годов выпуска в комплектации "комфорт", с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач (5МТ). Все автомобили кроме Lada Vesta, которая должна поступить в начале февраля, имеются у автодилеров в наличии.

Фото: Юлия Рубцова

За прошедший год в России по данным аналитического агентства "Автостат" было продано 1,43 млн новых автомобилей. По сравнению с 2015 годом российский авторынок сократился на 11%. При этом самой популярной среди россиян моделью был Hyundai Solaris, продажи которого за прошлый год составили 90,4 тыс. единиц — на 22% меньше, чем годом ранее.

Вторую строчку в модельном рейтинге занимает отечественная Lada Granta с показателем 87,7 тыс. автомобилей. Совсем чуть-чуть отстает KIA Rio — 87,7 тыс. шт. В то же время наибольший рост продаж среди 20 моделей-лидеров демонстрирует Lada Vesta. За 12 месяцев минувшего года было реализовано 55,2 тыс. таких автомобилей. Положительную динамику также показали: Skoda Rapid (+5,6%) и Volkswagen Polo (+5,1%).

Сегодня мы сравним цены на эти и другие марки автомобилей, условно ограничив их список "B"-классом.

Теги: продажа автомобилей Самара автосалон автомобили автопром цены

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Последние комментарии

Таня Смиронва 20 февраля 2015 13:58 Новые Daewoo Gentra подешевели на 241 тысячу рублей

прекрасно! по такой цене сейчас еще разве что автотаз купить можно. дэу на порядок выше тазиков!

Аполенарий Полуведерников 25 января 2015 22:17 Trade-in в Самаре: услуга для избранных

кидняк полный дают мало денег

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