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Безопасность и комфорт Автомобили

Автолюбители могут оплатить госпошлину через портал госуслуг с 30% скидкой

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 января автолюбителям предоставляется скидка 30% на госпошлины в случае подачи заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг, сообщает самарское РЭО ГИБДД УМВД.

Оплата должна производиться только в безналичной форме. Скидка распространяется на госпошлины при регистрации, обмене транспортного средства, получении водительского удостоверения, предоставляется и за совершение других юридически значимых действий.

Теги: Самара ГИБДД пошлина услуги

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Последние комментарии

Виталий Копалиани 16 октября 2014 09:28 Вызволяем автомобиль после принудительной эвакуации

Один раз забирали авто, не успел переставить на другую сторону улицы, забыл. Вообще не возникало никаких проблем ее найти. Гид в духе "Как помыть на автомойке машину"))) Есть при эвакуации пара неприятных вещей, но про это нет в статье.

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Алексей Дмитренко, прям проклятье старой ведьмы)

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