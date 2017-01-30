Автолюбители могут оплатить госпошлину через портал госуслуг с 30% скидкой

С 1 января автолюбителям предоставляется скидка 30% на госпошлины в случае подачи заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг, сообщает самарское РЭО ГИБДД УМВД.

Оплата должна производиться только в безналичной форме. Скидка распространяется на госпошлины при регистрации, обмене транспортного средства, получении водительского удостоверения, предоставляется и за совершение других юридически значимых действий.