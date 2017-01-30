Автолюбители могут оплатить госпошлину через портал госуслуг с 30% скидкой

С 1 января автолюбителям предоставляется скидка 30% на госпошлины в случае подачи заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг, сообщает самарское РЭО ГИБДД УМВД.
Оплата должна производиться только в безналичной форме. Скидка распространяется на госпошлины при регистрации, обмене транспортного средства, получении водительского удостоверения, предоставляется и за совершение других юридически значимых действий.
Последние комментарии
Один раз забирали авто, не успел переставить на другую сторону улицы, забыл. Вообще не возникало никаких проблем ее найти. Гид в духе "Как помыть на автомойке машину"))) Есть при эвакуации пара неприятных вещей, но про это нет в статье.
Алексей Дмитренко, прям проклятье старой ведьмы)