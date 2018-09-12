Меняется порядок выдачи автомобильного знака "Инвалид"

С 4 сентября текущего года специальный опознавательный знак для автомобилей, управляемых людьми с ограниченными возможностями здоровья, нельзя будет купить в обычном магазине. "Гид потребителя" выяснил, с чем связаны данные изменения и каков регламент оформления документа.

В соответствии с приказом Минтруда России теперь автомобильный знак с изображением человека, сидящего в инвалидной коляски на желтом фоне можно будет получить только в бюро медико-социальной экспертизы. Отныне на его лицевой стороне должен быть указан идентификационный реквизит знака, который включает в себя порядковый номер, номер бюро, код субъекта РФ, год оформления, а также дату окончания срока действия знака или запись "действует бессрочно".

Чем чревато отсутствие ОСАГО и какие штрафы за это предусмотрены В прошлом году на территории региона было зарегистрировано 3146 ДТП с участием водителей, не имевших полисов "автогражданки". Все они после аварии не смогли получить страховые выплаты. Впрочем, последствия такой преступной халатности могут быть намного трагичнее.

На оборотной стороне документа будет напечатана фамилия, имя, отчество инвалида (ребенка-инвалида), дата рождения, серия и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности. Кроме того, на обороте знака должна быть указана группа инвалидности или сделана запись "категория ребенок-инвалид", срок, на который установлена инвалидность и дата выдачи знака.

Как сообщили "Волга Ньюс" в ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы министерства труда и соцзащиты РФ, транспортные средства, управляемые инвалидами и транспортные средства, перевозящие таких инвалидов и (или) детей-инвалидов имеют право на проезд под запрещающими знаками и бесплатную парковку. "Оформление знака осуществляется специалистами экспертного состава главного бюро по письменному заявлению инвалида (ребенка-инвалида) либо законного или уполномоченного представителя инвалида бесплатно. Заявление подается в бюро в письменной форме", — сообщили в ведомстве.

По новым правилам знак должен быть оформлен в срок, не превышающий одного месяца с даты регистрации заявлении. "Оформленный знак выдается на руки инвалиду либо его законному или уполномоченному представителю в течение одного рабочего дня со дня его оформления, — поясняют в Бюро медико-социальной экспертизы. — По желанию получателя оформленный знак может быть направлен заказным почтовым отправлением".

Адреса подачи заявления на получение знака в Самарской области: