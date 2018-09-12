Меняется порядок выдачи автомобильного знака "Инвалид"

С 4 сентября текущего года специальный опознавательный знак для автомобилей, управляемых людьми с ограниченными возможностями здоровья, нельзя будет купить в обычном магазине. "Гид потребителя" выяснил, с чем связаны данные изменения и каков регламент оформления документа.
В соответствии с приказом Минтруда России теперь автомобильный знак с изображением человека, сидящего в инвалидной коляски на желтом фоне можно будет получить только в бюро медико-социальной экспертизы. Отныне на его лицевой стороне должен быть указан идентификационный реквизит знака, который включает в себя порядковый номер, номер бюро, код субъекта РФ, год оформления, а также дату окончания срока действия знака или запись "действует бессрочно".
На оборотной стороне документа будет напечатана фамилия, имя, отчество инвалида (ребенка-инвалида), дата рождения, серия и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности. Кроме того, на обороте знака должна быть указана группа инвалидности или сделана запись "категория ребенок-инвалид", срок, на который установлена инвалидность и дата выдачи знака.
Как сообщили "Волга Ньюс" в ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы министерства труда и соцзащиты РФ, транспортные средства, управляемые инвалидами и транспортные средства, перевозящие таких инвалидов и (или) детей-инвалидов имеют право на проезд под запрещающими знаками и бесплатную парковку. "Оформление знака осуществляется специалистами экспертного состава главного бюро по письменному заявлению инвалида (ребенка-инвалида) либо законного или уполномоченного представителя инвалида бесплатно. Заявление подается в бюро в письменной форме", — сообщили в ведомстве.
По новым правилам знак должен быть оформлен в срок, не превышающий одного месяца с даты регистрации заявлении. "Оформленный знак выдается на руки инвалиду либо его законному или уполномоченному представителю в течение одного рабочего дня со дня его оформления, — поясняют в Бюро медико-социальной экспертизы. — По желанию получателя оформленный знак может быть направлен заказным почтовым отправлением".
Адреса подачи заявления на получение знака в Самарской области:
— Самара, ул. Молодогвардейская, 33;
— Тольятти, Южное шоссе, 23;
— Тольятти, ул. Победы, 44;
— Сызрань, ул. Щусева, 28;
— Отрадный, ул. Первомайская, 25Б.