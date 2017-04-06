Банк России опубликовал новые требования к данным отчетности МФО

Центробанк всерьез взялся за регулирование рынка микрофинансовых организаций, для которых 29 марта закончился переходный период, когда МФО должны были определиться со своей организационной формой и перевести работу в легальную плоскость.

Поменяли форму

Отныне Центробанк поделил все МФО на два вида: микрофинансовые (МФК) и микрокредитные (МКК) компании. То есть в наименовании организации теперь должны присутсовать словосочетания "Микрофинансовая компания" или "Микрокредитная компания" — в зависимости от вида их деятельности. Причем, как пояснили Волга Ньюс в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России, МФК должны иметь капитал не менее 70 млн рублей. Они имеют право выдавать микрозаймы до 3 млн рублей юрлицам и индивидуальным предпринимателям, и до 1 млн — физлицам, а также могут привлекать денежные средства граждан в размере не менее 1,5 млн рублей.

Необходимо понимать, что эти средства не являются вкладом, а следовательно, не застрахованы в государственной системе страхования вкладов, и государство не гарантирует их сохранность. И, что особенно интересно, по данным ЦБ РФ на территории Самарской области на сегодняшний день не зарегистрировано ни одной МФК.

В отличие от МФК, микрокредитные компании (в 63 регионе их зарегистрировано аж 52) не имеют требований к минимальному размеру капитала. При этом сумма займа физлицам ограничена 500 тыс. рублей. МКК запрещено привлекать денежные средства граждан, не являющихся их учредителями, в какой бы то ни было форме.





Самарские банкиры рассказали, какие банкноты чаще всего подделывали в прошлом году По данным Банка России и кредитных организаций, работающих в Самарской области, за 2016 год в регионе выявлено 746 отечественных банкнот, имеющих признаки подделки, что на 444 меньше, чем годом ранее.

Проценты ограничили

Еще одно ограничение работы микрофинансовых организаций связано с процентрами по займу. С 1 января 2017 года ЦБ ограничил размер "маржи", которую МФО могут взимать с клиентов. Речь идет о договорах, заключенных с 1 января 2017 года на срок до одного года. Иными словами МФО больше не могут начислять проценты после того, как их сумма достигнет трехкратной суммы займа (исключение составляют пени, штрафы и платежи за услуги, оказываемые за отдельную плату).

Если по новым договорам возникнет просрочка, МФО имеют право начислять заемщику проценты только на непогашенную часть суммы основного долга. Когда объем выплаченных процентов достигнет двукратной суммы непогашенной части займа, начисление процентов должны остановить. "МФО сможет вновь начать начисление процентов лишь после частичного погашения клиентом займа и (или) уплаты причитающихся процентов. Указанные условия должны быть отражены МФО на первой странице договора потребительского займа, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия", — пояснили в ЦБ.



Недостоверные данные — повод для закрытия

Интересно, что 27 марта 2017 года ЦБ опубликовал еще один документ — Указание "О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России". Согласно нему, отчетные данные МФО теперь могут признать "существенно недостоверными" на основании одного или нескольких критериев. Таких критериев Центробанк установил семь. И если в течение года организация неоднократно представит регулятору недостоверные отчетные данные, то ее могут исключить из госреестра МФО.

Прежде всего речь идет о расхождении данных о размере резервов МФО на возможные потери по займам. Существенным будет считаться нарушение, при котором сведения о резервах в предоставленной отчетности расходятся с данными, установленными Центробанком, более чем на 20%.

Второй критерий недостоверности отчетных данных МФО — несоответствие сведений о соблюдении нормативов достаточности собственных средств и ликвидности МФО. Третий — наличие сведений о привлечении МФО денежных средств физических или юридических лиц при установлении Центробанком их фактического непривлечения. Поводом для исключения из реестра также может стать и обратная ситуация, при условияя что расхождение составляет более тысячи рублей.

Нарушением также считается наличие сведений о выданном микрозайме при установлении факта отсутствия его выдачи, и наоборот, об отсутствии выданного микрозайма при установлении факта его выдачи, при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей.

Наконец, поводом для претензии со стороны регулятора может послужить несоответствие сведений о денежных суммах или имуществе, поступивших в качестве исполнения договора по микрозайму: если в отчетности такие суммы указаны, а на самом деле они на баланс организации не поступили, или расхождение в суммах составляет более тысячи рублей, это также считается существенным нарушением.







Павел Ледодаев, начальник административного отдела отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России:

— Важным изменением стало обязательное членство всех МФО в саморегулируемых организациях (СРО). Они контролируют соблюдение МФО требований законодательства о микрофинансовой деятельности, а также базовых и внутренних стандартов, рассматривают обращения граждан, проводят проверки своих членов и применяют в их отношении меры воздействия. Поэтому чтобы обезопасить себя от неприятных неожиданностей перед обращением в МФО за микрозаймом лучше проверить, состоит ли эта организация в СРО.