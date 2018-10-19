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Кредитование Деньги

За три месяца в регионе было оформлено более 73 тысяч кредитных карт

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле - сентябре 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 2,94 млн единиц, увеличившись на 61,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,81 млн).

Динамика количества новых выданных кредитных карт в 3 квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, в процентах.

В третьем квартале 2018 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (181,4 тыс. единиц), Московской области (140,9 тыс.), Краснодарском крае (102,5 тыс.), Санкт-Петербурге (98,1 тыс.), Свердловской области (95,7 тыс.) и Республике Башкортостан (89,1 тыс.). В свою очередь наименьшее количество кредитных карт в топ-30 регионов было выдано в Белгородской области (29,3 тыс.), Удмуртской Республике (30,2 тыс.), Ленинградской области (33,7 тыс.), Хабаровском крае (34,2 тыс.) и Тюменской области (37 тыс.). Самара в этом рейтинге поднялась в 14 на 12 строчку, прибавив за год 82,4%, что значительно превышает среднероссийскую динамику.

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в 3 квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года была зафиксирована в Белгородской области (+91,8%), Ставропольском крае (+91%), Свердловской области (+90,1%), а также республиках Татарстан (+87,1%) и Башкортостан (+84%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в 3 квартале 2018 года увеличилась на 52,9% и 49,6% соответственно.

"Темпы роста выдачи новых кредитных карт остаются на стабильно высоком уровне, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов и др.), а также простоте и удобству их использования".

Последние комментарии

Андрей Лебедев 26 ноября 2013 16:09 Русфинанс Банк начал оформлять кредиты в интернет-магазине "Шатура"

К 1992 году Сбербанк РСФСР собрал с населения, по-видимому, 400-500 млрд. рублей, что эквивалентно такому же количеству долларов, и остался должен эти деньги всему сегодняшнему российскому населению. При покровительстве Правительства тех лет он закрыл окошечки касс и объявил, что денег нет! http://www.slaviza.ru/society/537-operacii-sberbanka-rf.html

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