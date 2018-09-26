Средний размер автокредита в регионе за год вырос на 22%

По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2018 года средний размер автокредита составил 790,8 тыс. рублей, увеличившись на 17,1% (или на 115,3 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В августе 2018 года самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (1 103 тыс. рублей), Московской области (954,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (928 тыс. рублей), Иркутской области (921,6 тыс. рублей) и Краснодарском крае (904,2 тыс. рублей). В свою очередь, самый небольшой средний размер автокредита был зафиксирован в республиках Татарстан (641,2 тыс. рублей) и Башкортостан (643,1 тыс. рублей), Оренбургской области (647,9 тыс. рублей), Чувашской Республике (652,2 тыс. рублей) и Пермском крае (657 тыс. рублей).

В Самарской области размер среднего автокредита составил 686,4 тыс. рублей. За 12 месяцев он вырос на 22% с 562,8 тысяч. Самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года была продемонстрирована в Ставропольском крае (+25,6%), Нижегородской (+24,4%), Белгородской (+24,2%), Ульяновской (+23,4%) и Владимирской (+23%) областях. В то же время наименьшие темпы роста были отмечены в Оренбургской области (+9,4%), Красноярском крае (+11,9%), Липецкой области (+11,9%), Ханты-Мансийском АО (+12,4%) и Иркутской области (+12,4%).

"В последние месяцы средний размер автокредита рос довольно существенным темпами, а в августе он еще больше ускорился, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать, прежде всего, тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей. Кроме того, многие граждане пытаются реализовать отложенный спрос перед возможным ростом цен на автомобили".