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Кредитование Деньги

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов с наибольшими объемами рынка автокредитов

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации Национального бюро кредитных историй, в 1 квартале 2017 году в стране было куплено в кредит 126,3 тыс. автомобилей. Этот показатель больше на 23,6% аналогичного периода прошлого года. При этом по объему рынка автокредитов Самарская область находится на 7 месте.

В первом квартале текущего года в 63 регионе было выдано 4358 займов на покупку автомобилей, рост по сравнению с прошлом годом составил 13,6%. Всего же на учет в Самарской области в период с января по март 2017 года было поставлено 9001 автомобиль.

"Вот уже второй квартал подряд мы наблюдаем рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, — говорит исполнительный директор аналитического агентства "АВТОСТАТ" Сергей Удалов. — Что касается роста доли кредитных автомобилей в структуре рынка, то он во многом обусловлен реализацией госпрограммы льготного автокредитования, действие которой было продлено и на 2017 год. Таким образом, автокредитование остается для банков одним из достаточно привлекательных продуктов розничного кредитования, а для граждан — одним из наиболее доступных способов приобретения автомобилей".

Теги: НБКИ Удалов Сергей Автостат автомобили продажа автомобилей автокредиты кредитование Самара

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Последние комментарии

Андрей Лебедев 26 ноября 2013 20:09 Русфинанс Банк начал оформлять кредиты в интернет-магазине "Шатура"

К 1992 году Сбербанк РСФСР собрал с населения, по-видимому, 400-500 млрд. рублей, что эквивалентно такому же количеству долларов, и остался должен эти деньги всему сегодняшнему российскому населению. При покровительстве Правительства тех лет он закрыл окошечки касс и объявил, что денег нет! http://www.slaviza.ru/society/537-operacii-sberbanka-rf.html

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