Самарская область вошла в ТОП-10 регионов с наибольшими объемами рынка автокредитов

По информации Национального бюро кредитных историй, в 1 квартале 2017 году в стране было куплено в кредит 126,3 тыс. автомобилей. Этот показатель больше на 23,6% аналогичного периода прошлого года. При этом по объему рынка автокредитов Самарская область находится на 7 месте.

В первом квартале текущего года в 63 регионе было выдано 4358 займов на покупку автомобилей, рост по сравнению с прошлом годом составил 13,6%. Всего же на учет в Самарской области в период с января по март 2017 года было поставлено 9001 автомобиль.

"Вот уже второй квартал подряд мы наблюдаем рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, — говорит исполнительный директор аналитического агентства "АВТОСТАТ" Сергей Удалов. — Что касается роста доли кредитных автомобилей в структуре рынка, то он во многом обусловлен реализацией госпрограммы льготного автокредитования, действие которой было продлено и на 2017 год. Таким образом, автокредитование остается для банков одним из достаточно привлекательных продуктов розничного кредитования, а для граждан — одним из наиболее доступных способов приобретения автомобилей".