В ГИБДД рассказали, какие новшества ожидают этим летом самарских автомобилистов

Когда откроют Кировский мост, и как по городу должны проезжать большегрузы? С помощью каких удерживающих устройств можно перевозить детей и какие дороги перекроют при строительстве кольца на ул. Луначараского? На эти и другие вопросы "ВК" ответил начальник ОГИБДД УМВД России по Самаре Андрей Карпочев.

Мосты и дороги

Масштабные стройки дорог, идущие в Самаре, существенно осложнили жизнь автомобилистам. В связи с этим ГИБДД регулярно формирует новые и новые схемы объезда. Так, при строительстве кольца на ул. Луначарского в самое ближайшее время планируется установить одностороннее движение по Московскому шоссе на въезд в город. "А все, что едет из города, будет подниматься через Киевскую и уходить на Гагарина. Рассматривается вопрос временно заасфальтировать разделительный газон пр. Карла Маркса, проходящий через ул. Луначарского и пустить там движение. Пока окончательного решения не принято, по этому вопросу на следующей неделе будет еще одно совещание", — сообщил Волга Ньюс Андрей Карпочев.

А вот Кировский мост, как оказалось, уже официально открыт для движения транспорта, в том числе и общественного. Министерство транспорта и автомобильных дорог региона уже получило акт его ввода в эксплуатацию. "Кировский" мост осуществляет связь между городом и двумя крупными федеральными трассами: М-5 "Урал" и подъездной к Оренбургу, в том числе с выездом на южную обводную дорогу Самары, — пояснил начальник ОГИБДД. — Сейчас есть акт ввода моста в эксплуатацию. Первоначально на этом участке планировалось установить пост ДПС, пока от этой идеи отказались, но это не препятствие для проезда транспорта".

Что делать, если ваша машина пострадала по вине коммунальщиков Весной автомобильные дороги оставляют желать лучшего. То тут, то там появляются выбоины, проседают колодцы. Как результат - растет риск остаться без подвески или пробить колесо. Но опасность в виде ледяных глыб и ветхих деревьев подстерегает автолюбителей и на парковках. Волга Ньюс выяснил, на кого жаловаться автолюбителям, если их машина пострадала по вине коммунальных служб.

Также Карпочев сообщил, что отменено первоначальное решение об ограничении движения грузового транспорта по Южному мосту. "Планировался полный запрет, однако исходя из того, что въездов в город не так много, было принято решение зачехлить запрещающие дорожные знаки на проезд большегрузов у ТЦ "Амбар" и на выезде с Заводского шоссе, — отметил он. — Грузовому транспорту в период ремонта запрещено ездить только через путепровод, который проходит через железнодорожные пути. Мост находится на Т-образных балках, и если нагрузка будет на одну сторону, так как движение идет только по одной стороне, а другая ремонтируется, то мост может упасть. Когда пустят движение по двум полосам, снимут нагрузку с одного пролетного строения, знаки уберем. Но по мостовому переходу через реку Самара грузовики могут ехать, там никаких ограничений нет".



Безопасность детей

Андрей Карпочев также прокомментировал тему детских удерживающих устройств. Напомним, некоторое время назад в федеральных СМИ появилась информация о том, что житель Екатеринбурга добился в Верховного суде отмены штрафа регионального ГИБДД за провоз ребенка с помощью устройства типа "ФЭСТ", когда ремень безопасность на ребенка фиксируется с помощью тканевой конструкции и нескольких клепок.

В ГИБДД рассказали, как правильно оформить "европротокол" В самарской Госавтоинспекции провели круглый стол с представителями страховых компаний и общественных организаций. Темой встречи стали актуальные вопросы, возникающие при оформлении так называемого "европротокола".

"Пока никаких изменений со стороны законодательства нет, и детей можно перевозить как с помощью детских удерживающих устройств — кресел и бустеров, так и накладок на ремень "ФЭСТ". Главное, чтобы фиксатор удерживал ребенка в случае экстренного торможения", — рассказал начальник ГорГАИ. При этом Карпочев добавляет, что сертификат соответствия на устройство сотрудники дорожной полиции требовать не имеют права, достаточно, чтобы продавец, реализующий товар, предъявил его покупателю.

"Сейчас практически все родители пользуются детскими удерживающими устройствами, потому что в ином случае предусмотрена серьезная административная ответственность — 3 тыс. рублей, — констатирует Андрей Карпочев. — Но родители детей, выросших до 140 см, могут не беспокоиться. Даже если им не исполнилось 12 лет, их можно пристегивать обычным ремнем безопасности, находящимся в автомобиле".

Ну и конечно же сотрудники полиции беспокоятся о безопасности детей-пешеходов. Из 165 самарских школ 121 имеет выход на проезжую часть. Все пешеходные переходы рядом с ними в прошлом году были обследованы. "У министра транспорта было проведено расширенное совещание, куда приглашались мы и представители городской администрации Самары. Обсуждался вопрос распределения финансовых средств, которые поступили из федерального бюджета, около 2 млрд рублей. В рамках этих объемов часть пешеходных переходов планируется привести в порядок. Мы направили предложения в министерство по каждому пешеходному переходу, и уже там должны определить порядок финансирования их ремонта", — рассказал главный дорожный полицейский Самары.