Средний размер автокредита в регионе за год вырос на 15,6%

По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), во втором квартале 2017 года средний размер автокредита в стране составил 681,6 тыс. рублей, увеличившись за год на 10,7% или на 66,1 тыс. рублей (во втором квартале. 2016 года — 615,5 тыс. рублей). При этом, по данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", средняя цена нового автомобиля за это же время выросла на 3,3% и составила на 01.07.2017 года 1 млн 336 тыс. рублей (годом ранее — 1 млн 294 тыс. рублей).

Как отмечают эксперты НБКИ, самая высокая динамика среднего размера автокредита среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования зафиксирована в Новосибирской (+22,1%), Кемеровской (+20,2%) и Волгоградской (+19,9%) областях. Самарая область оказалась на шестой строчке рейтинга с показателем +15,6%. Средний размер автокредита в 63 регионе составил 567 869 рублей. Самая низкая динамика рафиксирована в Пермском крае (+2,1%), а также в Саратовской (+3,7%) и Свердловской (+4,2%) областях. "Средний размер автокредитов растет не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — На наш взгляд, на рост среднего размера кредита, прежде всего, повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Это привело к вымыванию из кредитного процесса "высоко рискованных" заемщиков с низкими или нестабильными доходами, а также с "плохой" кредитной историей. При этом банки охотно кредитуют граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильно более высоком уровне".