ГК "ГРИН ФИНАНС" продлевает акцию "Первоначальный взнос на покупку нового автомобиля 10%"

По условиям акции, внеся всего 10% от стоимости машины, можно приобрести новый автомобиль (2017 года выпуска) иностранного или отечественного производства, стоимостью до 1 млн рублей. Специалисты рассмотрят заявку всего за один час. По словам генерального директора ГК "ГРИН ФИНАНС" Натальи Абдулаевой, в компании действует программа лояльности к плохим кредитным историям.

"Средний первоначальный взнос в российских банках по автокредитам сейчас составляет больше 20%, а КАСКО увеличивает кредитную нагрузку еще на 10%. Мы своим клиентам не выдвигаем требования по приобретению страхового полиса КАСКО. К тому же в наше время есть много людей, которые по неосторожности или попав в трудную финансовую ситуацию, получили негативную отметку в кредитной истории. Именно потому мы решили снизить первоначальный взнос на покупку нового автомобиля до 10% и предложить более доступные условия своим клиентам. Например, для того чтобы купить новую иномарку стоимостью 600 тысяч рублей, нужно внести первоначальный взнос в размере 60 тысяч рублей", - пояснила Наталья Абдулаева.

Добавим, что максимальный срок кредитования по акции составляет 24 месяца, а участниками могут стать лица в возрасте от 21 до 55 лет.

Полную информацию об условиях можно посмотреть на сайте greenfinance.ru.