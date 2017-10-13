Продажи новых автомобилей Audi упали до рекордной отметки

Как отмечают аналитики АА "Автостат", отечественный авторынок продолжает расти — продажи в сентябре показали рост на 17,9% к результату годичной давности. При этом за 9 месяцев нынешнего года он вырос только на 10,6%.

Если рассматривать массовый сегмент, на долю которого по итогам января — сентября пришлось 90,4% от общего объема, то он тоже находится в "плюсе". Продажи здесь достигли 975,5 тыс. единиц (+12,2%). Среди представленных в ТОП-25 марок по объемам реализации в этом сегменте 18 демонстрируют положительную динамику. Лучше всего, по данным "Автостата", это удалось узбекскому Ravon, продажи которого выросли более чем в 15 раз. У китайского Changan — реализация увеличилась в 2,7 раза. У других брендов результаты "скромнее": от +35,7% (Datsun) до +1,8% (Subaru и Nissan).

Из тех массовых марок, которые по итогам 9 месяцев оказались в "минусе", наиболее критичная ситуация у Geely (-55,4%). У японского Suzuki и отечественного УАЗа падение превысило 10%, у остальных компаний этот показатель меньше.

А вот продажи в премиум-сегменте за отчетный период снизились на 1,4% до 103,3 тыс. автомобилей, в связи с чем его доля составила 9,6%. Несмотря на это, более половины марок (8 из 13) показывают рост. Лучше других здесь преуспел Smart, реализация которого увеличилась на 82%. Еще у шести брендов отмечен двузначный рост, кроме BMW (+6%). Отрицательную динамику в премиум-классе демонстрируют только пять марок. Но среди них присутствуют такие крупные игроки, как Mercedes-Benz (-4,2%), Lexus (-2,6%) и Audi (-21,8%), которые и тянут рынок вниз.

Интересно, что в последние пару лет немецкая компания Audi стабильно теряет позиции на российском рынке, уступая долю рынка конкурентам. Как сообщает Kommersant.ru, дилеры сетуют на малое количество новых моделей, отсутствие популярных дизельных версий и высокие цены. Эксперты отмечают слабое присутствие Audi в популярном сегменте SUV (внедорожники и кроссоверы). Сам же бренд обещает исправить ситуацию с новинками с 2018 года и называет Россию важным рынком, хотя в структуре продаж Audi на РФ приходится менее 1%.

Что же касается ситуации на самарском рынке, то доли рынка в премиум-сегменте здесь распределяются следующим образом*: Audi 0,8%, BMW 0,7%, Lexus 1%, Mersedes 1,2%. За пять месяцев 2017 года продажи Audi в Самаре сократились на 18%, BMW выросли на 4%, Mersedes сократились на 21%, Lexus упал на 20%.

"Да, действительно, падение продаж марки Audi по России превысило аналогичные показатели у конкурентов, — сообщили Волга Ньюс в "Ауди Центр Самара". — Это, вероятно, связано с реакцией рынка вызванной увеличением цены на автомобили после введения концерном четырехлетней гарантии, что является передовым достижением для премиум-сегмента".

Как отмечают в автоцентре, в условиях кризиса покупатель становится более чувствительным к цене, зачастую не учитывая такой показатель как расходы на ремонт автомобиля в дальнейшем.





Сергей Быватов, генеральный директор "Ауди Центр Самара":

— Очевидно, что падение продаж премиальных автомобилей в Самаре (-16%) происходило намного сильнее чем в других регионах и в целом по России (-9%). Наверное, это связано с общей экономической ситуацией в регионе. Но в виду незначительного изменения цен на автомобили, а также выходу на рынок нового Ауди Q5 нам удалось пережить это непростое время с минимальными потерями. Значительную долю внесла и политика нашей компании, направленная, в первую очередь, на долгосрочные отношения с клиентами.

Мы всегда с оптимизмом смотрим в будущее и в ближайшее время ожидаем выход на рынок абсолютно нового флагмана модельного ряда Audi A8, оснащенного новым поколением системы Virtual Cockpit. Этот автомобиль на сегодняшний день наиболее приближен к концепции "автопилот" (самостоятельное движение без водителя). В начале следующего года самарцы также увидят совершенно новый внедорожник Audi Q8, аналогов которого до сих пор не было.