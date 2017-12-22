По итогам года самым популярным автомобилем в Самаре остается Lada Granta

Бюджетная вазовская модель Lada Granta, несмотря на 5-процентное падение продаж, сохранила лидерство на авторынке Самары.

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в январе-ноябре текущего года в Самаре было продано 835 седанов и 406 хетчбеков Lada Granta.

На второе место в рейтинге предпочтений самарских автомобилистов поднялась ижевская Lada Vesta (1116 шт.), а третью позицию заняла корейская модель Kia Rio (954 шт.). В ТОП-10 также вошли Chevrolet Niva (629 шт.), Hyundai Solaris (548 шт.), Renaut Duster (546 шт.), Hyundai Creta (521 шт.), Toyota RAV4 (512 шт.), Datsun On-Do (468 шт.) и замыкает десятку лидеров Renault Kaptur (451 шт.).

В АВТОСТАТе отмечают: Самара занимает пятую строчку среди городов России по размеру рынка новых автомобилей. За 11 месяцев здесь было зарегистрировано 16 277 новых легковых автомобилей, что на 13% больше, чем в прошлом году. При этом самую высокую динамику среди лидеров показали кроссоверы Hyundai Creta и Renault Kaptur, продажи которых за прошедший год увеличились в четыре раза.