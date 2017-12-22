16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Как вернуть деньги за неисправный автомобиль через суд? На каких условиях дадут кредит на покупку подержанного авто Продажи новых автомобилей Audi упали до рекордной отметки ŠKODA KODIAQ знаменует новую эру в истории ŠKODA В дилерском центре "Град-Авто" весь май выгода до 30% на ТО и ремонт ŠKODA

Автосалоны Автомобили

По итогам года самым популярным автомобилем в Самаре остается Lada Granta

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 131
Версия для печати

Бюджетная вазовская модель Lada Granta, несмотря на 5-процентное падение продаж, сохранила лидерство на авторынке Самары.

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в январе-ноябре текущего года в Самаре было продано 835 седанов и 406 хетчбеков Lada Granta.

На второе место в рейтинге предпочтений самарских автомобилистов поднялась ижевская Lada Vesta (1116 шт.), а третью позицию заняла корейская модель Kia Rio (954 шт.). В ТОП-10 также вошли Chevrolet Niva (629 шт.), Hyundai Solaris (548 шт.), Renaut Duster (546 шт.), Hyundai Creta (521 шт.), Toyota RAV4 (512 шт.), Datsun On-Do (468 шт.) и замыкает десятку лидеров Renault Kaptur (451 шт.).

В АВТОСТАТе отмечают: Самара занимает пятую строчку среди городов России по размеру рынка новых автомобилей. За 11 месяцев здесь было зарегистрировано 16 277 новых легковых автомобилей, что на 13% больше, чем в прошлом году. При этом самую высокую динамику среди лидеров показали кроссоверы Hyundai Creta и Renault Kaptur, продажи которых за прошедший год увеличились в четыре раза.

Теги: Автостат Самара автомобили продажа автомобилей Lada Granta Lada Vesta автопром
Кого бы вы хотели видеть на площадке фестиваля GOOD fest?

Проголосуй за любимого артиста!

Город 312
Трубецкой
IOWA
Анакондаз
Пицца
Ундервуд
Нойз МС
Серебро
Градусы
Макс Корж
Пилот
Всего проголосовало 349
архив опросов

Последние комментарии

Людмила Чванова 26 сентября 2017 09:03 Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде

Добрый день, Вадим я оказалась в той же ситуации хотелось бы узнать как обстоят ваши дела?

Вадим Коршиков 22 февраля 2017 11:55 Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде

Вчера 21.02.2017 купил в АТЦ машину меня обманули и с кредитом и дополнительно на 200тысяч! Если у кого похожая ситуация с этими Атц или может кто что сможет подсказать по этой ситуации выход!Думаю подавать в суд!

Фото на сайте

В Тольятти прошел Porsche Tennis Cup Volga 2015

В Тольятти прошел Porsche Tennis Cup Volga 2015

Европейский сервис для владельцев автомобилей BMW теперь доступен и в Самаре

Европейский сервис для владельцев автомобилей BMW теперь доступен и в Самаре

В "Самара-Моторс" прошла презентация нового Mercedes-Benz GLE- купе

В "Самара-Моторс" прошла презентация нового Mercedes-Benz GLE- купе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31