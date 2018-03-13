Чем чревато отсутствие ОСАГО и какие штрафы за это предусмотрены

В прошлом году на территории региона было зарегистрировано 3146 ДТП с участием водителей, не имевших полисов "автогражданки". Все они после аварии не смогли получить страховые выплаты. Впрочем, последствия такой преступной халатности могут быть намного трагичнее.

Каждому выпускнику автошколы известно, что водителю запрещено садиться за руль, если у него отсутствует страховой полис КАСКО или ОСАГО. Санкция части 2 статьи 12.37 КоАП РФ предусматривает ответственность за неисполнение владельцем транспортного средства этого требования в виде штрафа в размере 800 рублей. Кроме того, санкция части 1 той же статьи предусматривает штраф в размере 500 рублей за управление транспортным средством с просроченным страховым полисом или если фамилия водителя не вписана в этот документ. Эти санкции были установлены федеральным законом №196-ФЗ 23 июля 2013 года и до настоящего времени не изменялись.

Независимый тест-драйв первого самарского каршеринга Каршеринг - это еще один вид транспорта, который продвинутые специалисты называют смесью личного и общественного. С одной стороны, клиент каршеринга сам ведет автомобиль, сам решает, будет он кого-то везти с собой или нет. Он сам выбирает температуру в салоне, музыкальное сопровождение и стиль езды. Но это не его машина, после поездки он пойдет по своим делам, а в автомобиль сядет другой клиент.

"С начала 2018 года в Самарской области должностными лицами Госавтоинспекции привлечено к административной ответственности по статье 12.37 КоАП РФ 8388 водителей, не выполнивших требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - сообщили в облГИБДД и предупредили: в случае отсутствия у участника ДТП (в действиях которого усмотрено нарушение требований ПДД РФ) "автогражданки" или КАСКО споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются в порядке гражданского судопроизводства (часть 1 статьи 4.7 КоАП РФ). Иными словами, доказывать степень вины, сумму причиненного материального и физического ущерба стороны будут в суде, и компенсировать убытки виновнику придется из своего кармана.

Впрочем, в последнее время все чаще встречаются случаи, когда легкомысленные автолюбители отказываются признавать свою вину или попросту покидают место происшествия. "У одного моего клиента было ДТП, где виновник не пожелал ничего оформлять, так как у него не было полиса ОСАГО, и просто уехал, не дожидаясь ГИБДД и предсказуемого штрафа, - рассказывает страховой советник Олег Кокорев. - А во втором случае виновник аварии разбил машину моей знакомой "в тотал" и, не останавливаясь, скрылся, а она даже не успела записать его данные".

Но как быть законопослушным водителям, которые платят за ОСАГО и рассчитывают на четкую работу этой системы? Страховщики предлагают увеличить в несколько раз штрафы для автомобилистов за отсутствие страховки. Но и тут возникает проблема: увеличивать наказание логично, если полисы станут доступными, однако в последние годы мы наблюдаем обратную тенденцию, когда повышение тарифов в ОСАГО приводит к дополнительному росту незастрахованных машин. Такой вот замкнутый круг…

Олег Кокорев, страховой советник:

- Проблема не застрахованных по ОСАГО автомобилистов может сегодня быть решена только теми, у кого еще осталась возможность страховать КАСКО. Тем более что для аккуратных и обеспеченных водителей сегодня тарифы на КАСКО ниже, чем были до кризиса в 2012 году.