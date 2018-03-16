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Автосалоны Автомобили

Продажи Lada XRAY за год упали на 9,6%

МОСКВА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В последний месяц зимы продажи легковых автомобилей и LCV в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, составили 133,2 тыс. единиц — на четверть больше, чем за февраль 2017 года.

Фото: Автостат

Как сообщает АА "Автостат", по итогам двух месяцев в нашей стране наблюдается положительная динамика (+27,5% до 235,6 тыс. автомобилей).

ТОП-10 производителей традиционно возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая в феврале 47,5 тыс. машин, что соответствует доле рынка около 35%. На втором месте находится KIA-Hyundai с 31,3 тыс. проданных экземпляров и рыночной долей 21,4%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 14,6 тыс. автомобилей и долей 11%. Таким образом, им суммарно принадлежит две трети российского авторынка.

Из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост отмечен у восьми. При этом больше других прибавил Mitsubishi, продажи которого в феврале увеличились почти вдвое. А вот падение продемонстрировали Toyota Group (-3,8%) и УАЗ (-23,8%).

Звание лидера среди моделей вернул себе KIA Rio, февральский показатель которого достиг 8979 реализованных экземпляров. На второе место опустилась Lada Vesta (8456 шт.), а замкнула тройку лидеров Lada Granta (6861 шт.). В ТОП-5 попали и две модели Hyundai — кроссовер Creta и седан Solaris (5937 и 4600 шт. соответственно). Сильнее всего выросли объемы реализации у Lada Largus (+76,3%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", из 20 представленных моделей только две показывают в феврале падение продаж — Toyota RAV4 и Lada XRAY. Причем у последней дела, судя по всему, идут из рук вон плохо. Падение продаж этой модели в феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составило 9,6% - это наихудший результате среди двадцатки лидеров рынка легковых автомобилей и кроссоверов.

Теги: автомобили Автостат автопром Lada продажа автомобилей

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Людмила Чванова 26 сентября 2017 09:03 Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде

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