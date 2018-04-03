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Как правильно пользоваться микрокредитами Самарские семьи с детьми могут выгодно рефинансировать ипотеку "Быстрые деньги" станут прозрачнее Когда самарские семьи с детьми смогут взять льготные ипотечные кредиты Как урезонить назойливых коллекторов

Кредитование Деньги

Как правильно пользоваться микрокредитами

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Займы "до зарплаты", которые выдаются только по паспорту, без подтверждения зарплаты, в обществе имеют устойчивый негативный имидж. Однако при их правильном использовании "быстрые деньги" способны помочь. Главное — уметь разумно их использовать.

Фото: Андрей Савельев

Микрофинансовые организации (МФО) появились в России как альтернатива банкам. Они предлагают займы тем, кто не может их получить в кредитных организациях. Сегодня услуги, предоставляемые МФО, востребованы населением, и в случае их отсутствия начнет расти теневой сектор.

"Быстрые деньги" станут прозрачнее "Быстрые деньги" станут прозрачнее
В 2017 году из государственного реестра Центробанка исключили более 950 микрофинансовых компаний. Эксперты полагают, что зачистка рынка продолжится. Кроме того, в этом году сектор МФК ждет много изменений, которые помогут очистить рынок от недобросовестных кредиторов и снизить долговую нагрузку населения.

Сфера микрофинансирования неоднородна. 58% небольших займов предоставляется на покупку предметов потребления и оформляется, как правило, в магазине при реализации товара. 21% — это займы малому и среднему бизнесу. А пресловутые займы "до зарплаты" занимают 22% в сфере микрокредитования.

В настоящее время Банком России совместно с Яндексом реализуется проект "Маркировка". МФО, внесенные в госреестр, отмечены в поисковой системе зеленым значком.

Специалисты подчеркивают, что воспользоваться данными займами могут люди без кредитной истории и даже с негативным опытом использования кредитов в прошлом. Все данные об использовании займов МФО поступают в Бюро кредитных историй. И если вы все успешно и своевременно погасили, то имеете возможность исправить свою негативную кредитную историю.

Деньги в МФО предоставляются в пределах до 30 тыс. рублей на срок до 30 дней. Именно так и надо ими пользоваться: брать на несколько дней 3-5 тыс. рублей, когда нужно срочно за что-то заплатить, и возвращать заемные средства с небольшой переплатой. Для крупных покупок использовать такие займы не рекомендуется.

Необходимо помнить, что даже если вы просрочили выплаты по долгу, МФО не имеет права начислять проценты до бесконечности. Если заем взят не более чем на один год, максимальный размер процентов не может превышать трехкратного размера суммы займа. А размер неустойки не может превышать 20% годовых.

Чтобы убедиться, что в договоре не спрятаны дополнительные комиссии и штрафы, специалисты настоятельно рекомендуют читать весь текст подписываемых документов. И конечно же, проверяйте законность деятельности микрофинансовой организации перед обращением туда за получением займа. Сделать это можно, изучив реестр официально работающих МФО на сайте Центробанка.

Теги: Центробанк РФ МФО микрофинансовые организации займы финансовая грамотность кредитование

Последние комментарии

Андрей Лебедев 26 ноября 2013 16:09 Русфинанс Банк начал оформлять кредиты в интернет-магазине "Шатура"

К 1992 году Сбербанк РСФСР собрал с населения, по-видимому, 400-500 млрд. рублей, что эквивалентно такому же количеству долларов, и остался должен эти деньги всему сегодняшнему российскому населению. При покровительстве Правительства тех лет он закрыл окошечки касс и объявил, что денег нет! http://www.slaviza.ru/society/537-operacii-sberbanka-rf.html

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