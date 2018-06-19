Как на дачном участке создать гармоничный союз красоты и пользы

Пряноароматические растения с каждым годом набирают популярность у самарских дачников. Многое из того, что еще с десяток лет назад считалось редкостью и экзотикой, прочно занимает места на грядках и в сердцах наших огородников. Сегодня попробуем разобраться в секретах выращивания ароматных приправ и полезных трав на все случаи жизни.

Как с картинки

Мир пряноароматических растений и трав, предлагаемых дачникам в Поволжье, невероятно разнообразен и увеличивается с каждым годом. Посадочный материал есть и в виде семян, и в виде готовой рассады. Как тут устоять тем, кто хочет не только разнообразить свой рацион, но и украсить участок? Тем более что уголок с травами может быть организован не только как банальная грядка, но и в виде клумбы или даже альпийской горки. Согласитесь, приятно видеть такую красоту в палисаднике под кухонным окном или у беседки и возле зоны барбекю. Но вместе с эстетической пользой клумбово-кучный метод посадки имеет и практический смысл: многие из этих растений сходны по методам агротехники. А компактность посадки обеспечивает удобство ухода, в том числе и предзимнего.

Для такого ароматного огородика лучше предпочесть или обустроить солнечное, закрытое от ветров место, к которому удобно подходить в любую погоду. Сажать выращенную самостоятельно или купленную рассаду лучше в прохладные, пасмурные дни, на несколько суток притенив светлым, неплотным спанбондом, оставив "продых". Это нужно, чтобы растения адаптировались к новому, постоянному месту жительства. Иногда травы располагают на грядке или клумбе в горшках со срезанным дном. Это не только оставляет простор для фантазии и дизайна территории, но и облегчает уход и сбор культур.

Глаза разбегаются

Что же выбрать на свой участок? Наиболее распространенные в нашем регионе травы и кустарники для выращивания в открытом грунте - это, пожалуй, майоран, тимьян, чабер, розмарин, тмин, фенхель, эстрагон (тархун), орегано (душица), разные виды мяты или мелиссы, любисток, иссоп, портулак, пастернак, рута, сельдерей, шалфей и лаванда.

Создаем план посадок и грамотно зонируем территорию дачи Каждый год любой ответственный дачник решает непростую дилемму — как разместить на своих шести сотках все, что хочется, с максимальным результатом и наименьшими трудозатратами при будущем уходе. Как организовать правильный севооборот, какие культуры посадить рядышком, а какие разнести? Разберемся в этих вопросах вместе.

Людмила Лебедева рекомендует формировать "пряную" клумбу из многолетних растений. А однолетними (такими, как горчица, базилик, анис, кервель, кориандр, огуречная трава бораго, пажитник) стоит уплотнить грядки с другими огородными культурами, предварительно выяснив, каких соседей они предпочитают.

Большинство пряных растений любят легкие почвы с хорошей аэрацией. Поэтому совет опытных огородников: если на участке тяжелая земля, то для пряностей грунт следует смешать с песком в соотношении 1:2, внести перлит, немного хорошо перепревшего компоста и нейтрального торфа. Не стоит лениться на этом этапе - большинство трав не один год будут жить на выделенном месте и скажут вам "спасибо" за хорошую почвосмесь. "И не переусердствуйте с органикой: некоторые из пряностей не любят ее избытка", - советует дачница из Самары Людмила Лебедева.

Также эти растения не жалуют застоя воды. Такой огрех простят разве что мята с мелиссой, да и то не все виды. Но это не значит, что пряности надо поливать редко. Напротив, в жаркую погоду полив нужен каждый день, утром до жары или вечером. Просто на грядке или клумбе стоит предусмотреть дренаж.

Уход сводится к прополке, удалению сорняков и своевременной срезке урожая. Подкормки комплексными органо-минеральными удобрениями требуются нечасто, примерно раз в месяц. Также Людмила Лебедева советует обязательно мульчировать почву между растениями, чтобы корням было комфортно и не жарко. Сделать это можно песком, мелкой галькой, гравием.

Выбираем саженцы плодовых и ягодных культур Весна — идеальное время для посадки новых деревьев и кустарников. И совершенно не важно, хотите ли вы разнообразить ассортимент вкусных и полезных плодов, заменить старые растения или разбить новый сад, при выборе посадочного материала стоит соблюдать несколько несложных правил.

Что касается предзимнего ухода, то перед холодами убираем однолетние пряные травы, подстригаем многолетники. И хотя большинство "ароматных" растений родом с юга или даже из тропиков, многие из них вполне спокойно зимуют и в Поволжье. "Особенно если вы тщательно подошли к выбору места для посадки, защитили его от ветра, плотно укрыли растения спанбондом, лапником или другими материалами. А когда выпал снег - сформировали над вашей грядкой дополнительный сугроб. Мы свои посадки оставляем на огороде, и пока все в порядке", - говорит Людмила Лебедева.

Стоит быть готовыми к тому, что, например, розмарин, шалфей, лаванда могут частично обмерзнуть за зимние месяцы, особенно, если мало снега. Но они обязательно восстановятся в следующем году. Если же вы не уверены, что ваши питомцы переживут зиму, особенно капризных "друзей" можно отсадить в горшки и перенести на прохладный подоконник. Либо сразу посадить их в кашпо, которые весной прикапывают в грунт, а с наступлением холодов отправляют в "эмиграцию" домой.

Лето впрок

Большинство пряноароматических растений свой вкус и аромат максимально сохраняют в сушеном виде. Собирать их следует чаще всего в фазе полного цветения или перед ним. Перед срезкой для долговременного хранения растения рекомендуют не поливать, срезать утром, когда высохнет роса, или вечером. Сушат травы в тени, связав в небольшие букетики. Хранят пряности в стеклянных или керамических емкостях, в крайнем случае в бумажных пакетах. Некоторые травы (например, кориандр, сельдерей, базилик, шнитт-лук) можно заморозить. Свои свойства и особенный запах, напоминающий о лете, тепле и солнце, они сберегут в течение года.