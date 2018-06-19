Как на дачном участке создать гармоничный союз красоты и пользы

Пряноароматические растения с каждым годом набирают популярность у самарских дачников. Многое из того, что еще с десяток лет назад считалось редкостью и экзотикой, прочно занимает места на грядках и в сердцах наших огородников. Сегодня попробуем разобраться в секретах выращивания ароматных приправ и полезных трав на все случаи жизни.
Как с картинки
Мир пряноароматических растений и трав, предлагаемых дачникам в Поволжье, невероятно разнообразен и увеличивается с каждым годом. Посадочный материал есть и в виде семян, и в виде готовой рассады. Как тут устоять тем, кто хочет не только разнообразить свой рацион, но и украсить участок? Тем более что уголок с травами может быть организован не только как банальная грядка, но и в виде клумбы или даже альпийской горки. Согласитесь, приятно видеть такую красоту в палисаднике под кухонным окном или у беседки и возле зоны барбекю. Но вместе с эстетической пользой клумбово-кучный метод посадки имеет и практический смысл: многие из этих растений сходны по методам агротехники. А компактность посадки обеспечивает удобство ухода, в том числе и предзимнего.
Для такого ароматного огородика лучше предпочесть или обустроить солнечное, закрытое от ветров место, к которому удобно подходить в любую погоду. Сажать выращенную самостоятельно или купленную рассаду лучше в прохладные, пасмурные дни, на несколько суток притенив светлым, неплотным спанбондом, оставив "продых". Это нужно, чтобы растения адаптировались к новому, постоянному месту жительства. Иногда травы располагают на грядке или клумбе в горшках со срезанным дном. Это не только оставляет простор для фантазии и дизайна территории, но и облегчает уход и сбор культур.
Глаза разбегаются
Что же выбрать на свой участок? Наиболее распространенные в нашем регионе травы и кустарники для выращивания в открытом грунте - это, пожалуй, майоран, тимьян, чабер, розмарин, тмин, фенхель, эстрагон (тархун), орегано (душица), разные виды мяты или мелиссы, любисток, иссоп, портулак, пастернак, рута, сельдерей, шалфей и лаванда.
Людмила Лебедева рекомендует формировать "пряную" клумбу из многолетних растений. А однолетними (такими, как горчица, базилик, анис, кервель, кориандр, огуречная трава бораго, пажитник) стоит уплотнить грядки с другими огородными культурами, предварительно выяснив, каких соседей они предпочитают.
Большинство пряных растений любят легкие почвы с хорошей аэрацией. Поэтому совет опытных огородников: если на участке тяжелая земля, то для пряностей грунт следует смешать с песком в соотношении 1:2, внести перлит, немного хорошо перепревшего компоста и нейтрального торфа. Не стоит лениться на этом этапе - большинство трав не один год будут жить на выделенном месте и скажут вам "спасибо" за хорошую почвосмесь. "И не переусердствуйте с органикой: некоторые из пряностей не любят ее избытка", - советует дачница из Самары Людмила Лебедева.
Также эти растения не жалуют застоя воды. Такой огрех простят разве что мята с мелиссой, да и то не все виды. Но это не значит, что пряности надо поливать редко. Напротив, в жаркую погоду полив нужен каждый день, утром до жары или вечером. Просто на грядке или клумбе стоит предусмотреть дренаж.
Уход сводится к прополке, удалению сорняков и своевременной срезке урожая. Подкормки комплексными органо-минеральными удобрениями требуются нечасто, примерно раз в месяц. Также Людмила Лебедева советует обязательно мульчировать почву между растениями, чтобы корням было комфортно и не жарко. Сделать это можно песком, мелкой галькой, гравием.
Что касается предзимнего ухода, то перед холодами убираем однолетние пряные травы, подстригаем многолетники. И хотя большинство "ароматных" растений родом с юга или даже из тропиков, многие из них вполне спокойно зимуют и в Поволжье. "Особенно если вы тщательно подошли к выбору места для посадки, защитили его от ветра, плотно укрыли растения спанбондом, лапником или другими материалами. А когда выпал снег - сформировали над вашей грядкой дополнительный сугроб. Мы свои посадки оставляем на огороде, и пока все в порядке", - говорит Людмила Лебедева.
Стоит быть готовыми к тому, что, например, розмарин, шалфей, лаванда могут частично обмерзнуть за зимние месяцы, особенно, если мало снега. Но они обязательно восстановятся в следующем году. Если же вы не уверены, что ваши питомцы переживут зиму, особенно капризных "друзей" можно отсадить в горшки и перенести на прохладный подоконник. Либо сразу посадить их в кашпо, которые весной прикапывают в грунт, а с наступлением холодов отправляют в "эмиграцию" домой.
Лето впрок
Большинство пряноароматических растений свой вкус и аромат максимально сохраняют в сушеном виде. Собирать их следует чаще всего в фазе полного цветения или перед ним. Перед срезкой для долговременного хранения растения рекомендуют не поливать, срезать утром, когда высохнет роса, или вечером. Сушат травы в тени, связав в небольшие букетики. Хранят пряности в стеклянных или керамических емкостях, в крайнем случае в бумажных пакетах. Некоторые травы (например, кориандр, сельдерей, базилик, шнитт-лук) можно заморозить. Свои свойства и особенный запах, напоминающий о лете, тепле и солнце, они сберегут в течение года.
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А я не пожалел денег и замостил участок брусчаткой.