16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Что нужно знать, чтобы не было мучительно больно отдавать долги Чтобы "комфортно" выплачивать ипотеку, самарская семья должна зарабатывать минимум 55 тысяч рублей Банк "Открытие" планирует открыть шесть новых отделений в регионе В Самаре на потребителя "повесили" несуществующий кредит С 1 июля изменяется форма ипотечной закладной

Кредитование Деньги

Что нужно знать, чтобы не было мучительно больно отдавать долги

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 31
Версия для печати

Несмотря на большое количество банков и микрофинансовых организаций, компании, незаконно кредитующие потребителей, все равно не остаются без клиентов. Они работают без соответствующей лицензии Банка России и выдают деньги под высокие проценты, порой используя противозаконные методы работы.

Фото: Сергей КОКАРЕВ

Представьте себе ситуацию: гражданину предлагают заем на весьма привлекательных, на первый взгляд, условиях. Но спустя время он узнает, что все не так, как было обещано. С него потребуют проценты, о которых он не подозревал, а дополнительно могут прибегнуть к нелегальным методам взыскания долга: запугиванию, угрозам, общению с родственниками и друзьями и даже к физическому насилию.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, перед подписанием договора с потенциальным кредитором необходимо помнить о следующих нюансах. Найдите сведения об организации в Государственном реестре МФО либо в Справочнике по кредитным организациям на сайте Банка России www.cbr.ru. Помните: у легальных кредиторов комплект документов достаточно большой, оформлены они в соответствии с законом. В них четко прописан порядок заключения договора, выдачи кредита, условия его использования и возврата. В договоре прописана полная стоимость займа (в квадратной рамке на первой странице договора в правом верхнем углу). Все условия договора представлены в отдельной таблице. Сами формулировки точны, не могут быть истолкованы двояко, шрифт удобен для прочтения.

Обратите внимание на поведение потенциального кредитора, попытки психологического давления и манипулирования вами. Легальный кредитор не станет уговаривать вас подписать договор здесь и сейчас, аргументируя это "предстоящим завтра удорожанием". По закону у вас есть пять дней на раздумья. При этом условия за это время не должны измениться. Ну, и конечно же, насторожить должны различные предоплаты (за проверку кредитной истории, за услуги нотариуса и др.) и попытки "выудить" из вас явно лишнюю информацию (например, данные вашей банковской карты, включая CVV-код).

Марина Мясникова, управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России:

- Вся деятельность легальных участников финансового рынка регулируется законом. У потребительских займов в МФО, например, есть максимальное значение процентной ставки и общего числа процентов, которые вам могут начислить. Кроме того, в случае, если вернуть деньги в срок не получается, с легальным кредитором у вас есть возможность договориться о реструктуризации долга или пересмотре условий кредита.

Фото на сайте

энгри бердс

энгри бердс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4