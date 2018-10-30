Что нужно знать, чтобы не было мучительно больно отдавать долги

Несмотря на большое количество банков и микрофинансовых организаций, компании, незаконно кредитующие потребителей, все равно не остаются без клиентов. Они работают без соответствующей лицензии Банка России и выдают деньги под высокие проценты, порой используя противозаконные методы работы.

Представьте себе ситуацию: гражданину предлагают заем на весьма привлекательных, на первый взгляд, условиях. Но спустя время он узнает, что все не так, как было обещано. С него потребуют проценты, о которых он не подозревал, а дополнительно могут прибегнуть к нелегальным методам взыскания долга: запугиванию, угрозам, общению с родственниками и друзьями и даже к физическому насилию.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, перед подписанием договора с потенциальным кредитором необходимо помнить о следующих нюансах. Найдите сведения об организации в Государственном реестре МФО либо в Справочнике по кредитным организациям на сайте Банка России www.cbr.ru. Помните: у легальных кредиторов комплект документов достаточно большой, оформлены они в соответствии с законом. В них четко прописан порядок заключения договора, выдачи кредита, условия его использования и возврата. В договоре прописана полная стоимость займа (в квадратной рамке на первой странице договора в правом верхнем углу). Все условия договора представлены в отдельной таблице. Сами формулировки точны, не могут быть истолкованы двояко, шрифт удобен для прочтения.

Обратите внимание на поведение потенциального кредитора, попытки психологического давления и манипулирования вами. Легальный кредитор не станет уговаривать вас подписать договор здесь и сейчас, аргументируя это "предстоящим завтра удорожанием". По закону у вас есть пять дней на раздумья. При этом условия за это время не должны измениться. Ну, и конечно же, насторожить должны различные предоплаты (за проверку кредитной истории, за услуги нотариуса и др.) и попытки "выудить" из вас явно лишнюю информацию (например, данные вашей банковской карты, включая CVV-код).

Марина Мясникова, управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России:

- Вся деятельность легальных участников финансового рынка регулируется законом. У потребительских займов в МФО, например, есть максимальное значение процентной ставки и общего числа процентов, которые вам могут начислить. Кроме того, в случае, если вернуть деньги в срок не получается, с легальным кредитором у вас есть возможность договориться о реструктуризации долга или пересмотре условий кредита.