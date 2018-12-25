Lada Vesta SW Cross с АМТ 2.0: Вкалывают роботы, а не человек!

Разработанная на АВТОВАЗе три года назад автоматизированная механическая трансмиссия (АМТ) в этом году была значительно усовершенствована. После доработок время переключения передач сократилось, коробка получила "ползущий" режим и в целом стала более похожа на классический "автомат".

Автоматизированная механическая трансмиссия, более известная под названием "робот", на автомобилях Lada появилась в 2015 году и получила широкое применение в линейке вазовских машин. Не вдаваясь в особенности конструктива, отметим, что АМТ базируется на серийной механической коробке передач, которую оснастили актуаторами переключения скоростей и выжима сцепления, эти процессы происходят при помощи электроники. В результате потребитель получил двухпедальную схему управления (тормоз-газ) без педали сцепления - робот самостоятельно выжимает сцепление и переключает скорости, то есть управление автомобилем происходит по аналогии с автоматической трансмиссией.

И вот в декабре в распоряжении нашей редакции оказался новенький универсал Lada Vesta SW Cross в люксовой комплектации, оснащенный АМТ 2.0.

Первым делом необходимо сказать, что возможности модернизированного робота значительно расширились за счет нового режима Creeping Mode, который позволяет с гораздо большим комфортом катиться в пробках и передвигаться по внутридворовым территориям. В прежней версии автомобиль с роботом начинал движение только после нажатия на педаль газа, теперь достаточно отпустить педаль тормоза, и машина трогается с места. В "ползущем" режиме работает и задний ход автомобиля, то есть теперь робот действует как настоящий "автомат". Разница лишь в том, что классический гидротрансформатор срабатывает сразу, а коробке АМТ для включения скорости требуется примерно секунда времени. Впрочем, тому, кто хочет быть первым со светофора, никто не запрещает при старте нажать на педаль газа. Двигатель "Весты" объемом 1,8 литра позволяет динамично разогнаться даже на роботе, тем более что переключение между скоростями теперь происходит заметно быстрее. Медлительность при переключении была основной претензией потребителей к АМТ в ранней версии. Сегодня этот вопрос смещается к категории спорных: одни говорят, что скорости переключаются нормально, другие - что есть еще над чем поработать.

В целом робот больше не тупит и не зависает на первой передаче, как это было раньше, когда водитель "давал лишнего газу" при старте. Стал мягче и сам момент переключения скоростей - теперь почти отсутствует "кивок" машины. А если приноровиться и работать педалью газа более вдумчиво - вовремя нажимать и отпускать где-то в районе 2 тысяч оборотов, не давить на педаль излишне, - то разгон и переключение с первой по пятую можно сделать практически бесступенчатым.

"Гид потребителя" сгонял до Нижнего Новгорода на LADA XRAY Знакомство с одним из последних продуктов АВТОВАЗа прошло гладко. Притирки не было вовсе. Нельзя сказать, что это была любовь с первого взгляда, но подружились мы быстро, в тот же день, когда я оказался за рулем этого проворного, симпатичного и компактного кроссовера.

Трехнедельная езда на роботе оставила позитивные впечатления от обновленной трансмиссии и несколько пожеланий к автопроизводителю по ее настройкам. Автоматическое переключение между второй и третьей передачами можно сделать более ранним - временами, чтобы переключиться, приходилось переходить на ручной режим управления, благо, включается и выключается он легко и незаметно для машины. Что же до помощи при спуске и подъеме - в Самаре много мест, где была возможность как следует распробовать систему. С горки хочется катиться, а не чувствовать торможение двигателем (оно уже не столь ярко выражено, но все же есть). Для подъема в гору движка хватает, и автоматическое включение второй скорости не нужно, когда машина тянет на третьей и на четвертой. Но основные недочеты робота устранены, в целом он заметно поумнел, и если в ранней версии его поведение оценивалось как удовлетворительное, то АМТ 2.0 можно смело ставить оценку "хорошо".