В Самаре представили новый седан Volvo S60

19 октября компания Volvo Car Самара совместно с застройщиком клубного поселка ЁLKY — строительной компанией "ASSET" — провели клиентский день, на котором прошла презентация нового спортивного седана Volvo S60. Выездная загородная презентация модели состоялась в яхт-клубе "Ласточка". Клиентский день собрал поклонников бренда, а также автолюбителей, планирующих приобщиться к миру истинного комфорта и безопасности.

Каждый желающий в ходе тест-драйва смог в полной мере оценить все достоинства автомобиля нового поколения, а также провести время в приятном общении, принять участие в увлекательных активностях на свежем воздухе, погрузиться в дружескую атмосферу, которой был наполнен этот пасмурный день.

Volvo S60 стал первой моделью бренда, которая не будет выпускаться с дизельным мотором. Машина имеет современный бензиновый турбодвигатель, в котором максимальная производительность сочетается с низким количеством выбросов в атмосферу — это характерно для всей линейки автомобилей Volvo. Кроме того, уже в ближайшее время появится возможность приобрести автомобиль с гибридной силовой установкой.

Как рассказал старший менеджер отдела продаж Volvo Car Самара Денис Григорьев, это первый официальный показ нового Volvo S60 в Самаре.

"Седан класса C создан на новой модульной платформе SPA, — пояснил он. — Как и все новые модели Volvo на этой платформе, автомобиль комплектуется двухлитровым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач".

Машина предлагается в различных комплектациях. На тест-драйве был представлен автомобиль в топовой комплектации. Белый жемчужный металлик с максимальным оснащением, полным приводом и 249-сильным мотором. Стартовая стоимость такой машины начинается от 3,14 млн рублей.

В самой "простой" комплектации машина стоит от 2,35 млн рублей. За эти деньги владелец получает переднеприводную версию с бензиновым турбомотором на 190 лошадиных сил с восьмиступенчатой АКПП.

В салоне официального дилера покупатель сам может выбирать особенности комплектации своей будущей машины.

"Если говорить о портрете покупателя этой модели, то это современный молодой человек, начинающий либо уже состоявшийся бизнесмен, — отметил Денис Григорьев. — Такой автовладелец не только максимально мобилен, но и хорошо заметен в сорвременной дорожной среде. Есть у модели и спортивные комплектации, в дизайне которых присутствуют яркие цветовые решения".

На сегодняшний день Volvo S60 — это самый большой седан в С-классе, он имеет длину 4 м 72 см. Солидное пространство для задних пассажиров, большой багажник, дорожный просвет по самой нижней точке составляет 150 мм, что достаточно много для машины подобного класса. Автомобиль собирается на новом заводе Volvo в США, при этом машины, поступающие на наш рынок, адаптированы для российских дорожных условий.

Яркий экспрессивный дизайн, выразительная передняя часть, стремительные боковые линии, мощный приемистый двигатель, упругая подвеска и непревзойденные показатели безопасности — это лишь часть из большого перечня достоинств автомобиля.

Вся линейка Volvo доступна у авторизованного дилера в Самаре по адресу: Московское шоссе, 264. Уже весной автосалон будет полностью обновлён в соответствии с новыми страндартами бренда, получит новый сервис и новый шоу-рум.