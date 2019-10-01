Экспедиция "ГРАД АВТО" на внедорожниках ŠKODA к засечной черте подарила много открытий

30 сентября 2019 года участники экспедиции, состоящей из сотрудников "ГРАД АВТО", представителей официального дилера ŠKODA, а также представителя Самарского отделения Русского географического общества Евгения Маклова, отправились в путешествие по засечной черте.

Около 50 верст по дороге и бездорожью внедорожники ŠKODA KODIAQ и седаны ŠKODA OCTAVIA и RAPID проехали по Ново-Закамской оборонительной линии от поселка Советы Кинельского района (редут Кинельский) до села Красный Яр (Красноярская крепость). Именно здесь пролегала граница России в 1731 году.

Ново-Закамская засечная черта представляет собой линию оборонительного укрепления, которое до сих пор местами не изменило ни своей формы, ни внешнего вида. В Засечную черту входило и укрепление поселения в Заволжье — Красноярская крепость. Упоминание о ней можно встретить в "Записках о Пугачевском бунте" П.И. Рычкова, опубликованные А.С. Пушкиным.

Сегодня Красноярская крепость стала излюбленным местом туристов, которых встречает татарская царица. Тут вам и походная русская баня с особенными вениками, и мельница, в которой хозяйничает кабан по имени Борька, и стрельба из лука, и битва на палках в костюмах кочевого племени. Управление хлыстом и тренировка с казачьей шашкой стали приятным бонусом для гостей Кулькового пчельника. Особым ароматом порадовал чай на травах из настоящего самовара и теплые пироги.

Все участники экспедиции испытали яркие эмоции не только от возможности прикоснуться к истории России, но и от самих автомобилей. ŠKODA KODIAQ с его технологичностью и стильным дизайном и ŠKODA OCTAVIA и RAPID с их семейным комфортом продемонстрировали легкость управления и отличные ходовые характеристики в условиях бездорожья. Путешествие на засечную черту соединило историю с современным технологичным миром.

Команда "ГРАД АВТО" — надежный проводник в мир технологичности — предлагает тест-драйв всей линейки марки ŠKODA. Запись и подробности спецпредложений на покупку автомобилей — на сайте www.skoda-gradavto.ru или по телефону: 8(846)331-17-77.

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