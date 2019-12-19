Обновленный SKODA SUPERB представит официальный дилер

Новый автомобиль бизнес-класса! Какой он? SKODA SUPERB — флагман чешской марки SKODA. Это образец комфорта и практичности. Он прекрасно годится на роль большой семейной машины и подходит для длительных путешествий. Общий уровень автомобиля и представительский внешний вид делают автомобиль отличным для бизнеса. Легкий, но строгий дизайн, вроде простой, но из множества линий и форм — это сильные и привлекательные стороны SKODA SUPERB.

Имя Superb впервые прозвучало еще до Второй мировой войны. Тот Superb для самых требовательных своих покупателей выпускался с 1934 по 1949 год.

В 2001 году был представлен Superb первого современного поколения.

А сегодня мы можем познакомиться с обновленной моделью уже третьего поколения у Официального дилера SKODA, ДЦ Град-Авто по адресу: Южное шоссе, д. 14.

Презентация яркого представителя "кристаллического" направления состоится 19 декабря 2019 года в 17.00 в рамках не менее яркого и насыщенного вечера.

SKODA Superb вдохновит вас на покорение новых высот и расширение возможностей.

Подробности по тел.: (846) 331-17-77 или на сайте.

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