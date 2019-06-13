Марка ŠKODA открывает новые возможности для семейного тест-драйва

В дилерском центре "ГРАД АВТО" теперь можно протестировать любой из семи автомобилей ŠKODA всей семьей в полном составе. В этом помогут детские автокресла, которые можно установить в любую модель марки. Уникальный тест-драйв позволит каждому члену семьи оценить удобство и комфорт автомобилей чешского бренда.

Парк тестовых автомобилей в "ГРАД АВТО" представлен двумя автомобилями ŠKODA RAPID на классическом автомате или с двигателем на механической коробке передач, двумя автомобилями ŠKODA OCTAVIA 1,4 DSG7 (150 л.с.) и 1,8 TSI (180 л.с.), двумя автомобилями ŠKODA KODIAQ 2,0 DSG7 (150 л.с.) и 1,4 DSG6 (150 л.с.), а также ŠKODA SUPERB 1,8 DSG (180 л.с.) в максимальной комплектации.

Посетители дилерского центра "ГРАД АВТО" смогут протестировать модельный ряд марки ŠKODA вместе с самыми маленькими членами семьи: в автосалоне можно записаться на тест-драйв автомобилей, оборудованных детскими креслами. Совместный тест-драйв — это замечательная возможность провести время с близкими и вместе выбрать новый автомобиль.

ŠKODA — семейный бренд, поэтому все автомобили марки продуманы до мельчайших деталей, созданы с заботой и вниманием, в том числе к самым маленьким пассажирам. Именно поэтому оценить безупречное качество и комфорт моделей марки ŠKODA теперь смогут не только взрослые, но и дети.

Чтобы обеспечить безопасность маленьких пассажиров, для тест-драйва доступны три вида кресел, которые подходят для детей разного возраста: до 3 лет (0-13 кг), от 3 до 5 лет (9-18 кг) и старше 5 лет (15-36 кг). Все оборудование соответствует принятым стандартам безопасности и выполнено из высококачественных материалов, а потому надежно и рассчитано на долгий срок службы. Кресла устанавливаются в автомобиле при помощи креплений Isofix. Их можно разместить и на переднем сидении, отключив предварительно подушку безопасности. Детские автокресла входят в линейку аксессуаров ŠKODA, их также можно приобрести в нашем салоне.

Клиенты дилерского центра "ГРАД АВТО" также смогут ознакомиться и приобрести другие оригинальные аксессуары ŠKODA, которые будут полезны для путешествия всей семьей: термоэлектрический холодильник, бокс для перевозки вещей на крыше, держатель для планшета, плечики для одежды, набор сеток для багажного отделения и ремень безопасности для собак.

Записаться на тест-драйв всей семьей можно по телефону: 8(846)331-17-77 или на сайте www.skoda-gradavto.ru.

Пожалуйста, сообщите менеджеру дилерского центра о желании пройти тест-драйв вместе с ребенком, и мы подготовим необходимое детское кресло для установки в интересующий вас автомобиль.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

ДЦ "ГРАД АВТО"

Г. Самара, Южное шоссе, д. 14

Тел.: + 7 846 33 11 777

Email: reception@skoda-gradavto.ru

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