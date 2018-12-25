"Зима на драйве!" в "Эксперт-Авто": как это было

22 декабря гостями новогоднего праздника, устроенного дилерским центром "Эксперт-Авто" на Демократической, 55, стали все, кто знает марку Hyundai или только присматривается к покупке этого автомобиля. Автовладельцы могли протестировать весь модельный ряд Hyundai, почувствовать эмоции за рулем, узнать подробнее о возможностях автомобилей на заснеженных дорогах, их системах контроля движения и безопасности. Все участники тест-драйвов получили памятные подарки.

Детей ожидала своя развлекательная программа. Юные гости увлеченно своими руками создавали новогодние украшения, веселились со сказочными фьеками, Дед Морозом, Снегурочкой, участвовали в конкурсах и забавах, преображали свою внешность аквагримом. Самые активные получили зимние ледянки. Особой популярностью пользовалась фотозона в новогоднем стиле, тем более что там расположилась фотобудка с моментальной печатью фотографий. Самые креативные участники получили подарки.

Всех гостей праздника, прошедшего под девизом "Добавь эмоций вместе с Hyundai", увлекло эффектное химическое шоу: свежеприготовленное мороженое и попкорн, после которого идет пар изо рта - такое попробуешь не часто. Впрочем, волшебное блюдо было не единственным угощением на празднике: все гости смогли полакомиться сладостями, фруктами, сахарной ватой, имбирными пряниками и горячими маршмэллоу с глазурью из вкуснейшего шоколадного фонтана. Горячий безалкогольный глинтвейн, чай и зажигательные новогодние мелодии никому не давали замерзнуть, несмотря на присутствие Деда Мороза. К его приходу у всех уже было по-настоящему праздничное настроение. Хозяин Нового года пришел не с пустыми руками - все юные гости получили сладкие подарки.

В последнюю неделю уходящего года "Эксперт-Авто" делает своим клиентам действительно сказочные предложения. Так, при обмене своего старого автомобиля на новый Hyundai TUCSON или CRETA вы получаете комплект зимней резины в подарок. Оценка автомобиля производится бесплатно. В декабре также еще можно успеть получить выгоду в виде полиса КАСКО в подарок. Кроме того, автомобиль можно взять и в кредит. У Hyundai появилась новая программа комфортного приобретения автомобиля с действительно выгодными условиями - "Старт Плюс".

Все предложения действуют до 31 декабря включительно. Платежи по кредитным программам "Старт" - от 6 тыс. рублей в месяц.

Присмотреться к новым моделям Hyundai, выбрать понравившуюся модель автомобиля и здесь же пройти тест-драйв можно в салоне официального дилера Hyundai в Самаре - автоцентре "Эксперт-Авто", по адресу: ул. Демократическая, 55.

Более подробно узнать об акциях и скидках можно в разделе "Спецпредложения" на сайте hyundai-expertauto.ru. Телефон (846) 321-00-00.