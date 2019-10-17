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Новый Volvo S60 выглядит на дороге уверенно и основательно

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый Volvo S60 2020 собрал в себе лучшее от предыдущих моделей этого бренда — большие массивные колеса версии Volvo Inscription, задние фонари необычной формы от Volvo S90 — и добавил черты наиболее успешных мировых лидеров.

Фото: предоставлено автосалоном Volvo Car Самара

При этом автомобиль имеет собственную уникальность и выглядит очень эффектно. Каждая деталь его внешнего вида говорит о том, что это полностью новая генерация седана, построенная на базе современных технологий. Volvo S60 2020 низкий и широкий, что делает его устойчивым и основательным на дороге.

Автолюбителям, не готовым серьезно потратиться на покупку нового автомобиля, придется немного подождать — более доступная комплектация Momentum появится в России не раньше 2020 года. Поступивший в продажу новый Volvo S60 включает в себя все атрибуты роскоши — кожа, встроенная электроника, обогрев сидений и AWD-привод на все четыре колеса, который помогает экономить топливо. Электроника новичка заметно шагнула вперед — тут и голосовое управление, и система самопарковки и система ассистент водителя Pilot Assist, которая работает на скоростях до 130 км/ч при условии различимой разметки.

Новая модель Volvo с двигателем Т5 по мощности не уступает лучшим немецким образцам. Автомобиль способен разгоняться до 100км/ч за 6,4 секунды. При этом он делает это очень мягко благодаря активному шасси с технологией Four-C.

Познакомиться с автомобилем поближе можно на презентации Volvo S60, которую готовит автосалон Volvo Car Самара. Она пройдёт 19 октября в яхт-клубе "Ласточка". Тест-драйв, барбекю, развлечения на свежем воздухе для детей наполнят этот день приятными впечатлениями. Записаться на тест-драйв можно по телефону: +7 846 229 52 54.

Теги: Volvo Саr Samara Volvo Volvo S60 презентация автомобили автосалон Самара
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